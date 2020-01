Koronavirus levisi myös Ruotsiin ja Venäjälle, Britanniassa kaksi tartuntaa, Italiaan hätätila taudin takia

Ruotsissa on vahvistettu ensimmäinen koronavirustartunta. Se tuli ilmi maan eteläosassa Jönköpingissä.

Aftonbladetin mukaan potilas on nainen, joka on vieraillut Kiinassa Wuhanin alueella. Hänelle oli ilmaantunut oireita kotiinpaluun jälkeen, jolloin hän otti yhteyttä terveydenhoitohenkilöstöön.

Venäjä sanoo evakuoivansa kansalaisensa Kiinan Wuhanista sekä Hubein maakunnasta. Myös Hainanin saarella lomailevat noin 2 600 venäläistä tuodaan kotiin, kertoi apulaispääministeri Tatjana Golikova.

Golikova kertoi myös, että Siperiassa on tullut ilmi kaksi koronavirustapausta. Kyseessä ovat Venäjän ensimmäiset tautitapaukset. Tartunnan saaneet ovat Kiinan kansalaisia, jotka on Golikovan mukaan pantu eristykseen.

Koronavirukseen on kuollut ainakin 213 ihmistä, ja lisäksi liki 10 000 on sairastunut. Tauti on levinnyt jo pitkälti yli 20 maahan. Kaikki kuolleet ovat kiinalaisia.

Britannian terveysviranomaiset ilmoittivat tänään, että kahdella ihmisellä oli todettu koronavirustartunta. Kyseessä ovat ensimmäiset varmistetut tartunnat maassa. Molemmat sairastuneet kuuluvat samaan perheeseen, ja heidät on kuljetettu hoitoon.

Britannian julkisen terveydenhuoltojärjestelmän NHS:n edustajan Chris Whittyn mukaan Britannia on hyvin varautunut torjumaan viruksen leviämisen, eikä viruksen löytyminen maasta ollut yllätys.

Italiassa julistettiin hälytystila viruksen takia

Italian hallitus on julistanut maahan hälytystilan Wuhanin koronaviruksen takia. Tänään tehdyllä julistuksella on määrä nopeuttaa toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Eilen Italia ilmoitti lopettavansa kaikki lentoyhteydet Kiinaan. Päätös lentoyhteyksien katkaisusta tuli sen jälkeen, kun kahdella Italiassa lomailevalla kiinalaisella turistilla oli todettu koronaviruksen tartunta.

Euroopasta on tähän mennessä löytynyt kaikkiaan toistakymmentä sairastunutta. Heistä yksi on Suomen Lapissa lomailemassa oleva kiinalainen nainen.

Kiinalaisen virkamiehen mukaan hidas reagointi pahensi epidemiaa

Kiinan viivästynyt reagointi löytyneeseen uuteen koronavirukseen pahensi epidemiaa, sanoo Wuhanin kommunistisen puolueen edustaja Ma Guoqiang.

– Juuri nyt tunnen syyllisyyttä, katumusta ja itsehalveksuntaa. Jos aiemmin olisi otettu käyttöön tiukemmat valvontakeinot, tilanne olisi parempi kuin nyt, Ma sanoi valtiollisen tv-yhtiön CCTV:n haastattelussa.

Sosiaalisessa mediassa ihmiset ovat kritisoineet Wuhanin virkamiehiä virustartuntoja koskevien tietojen salaamisesta aina viime vuoden lopulle asti, vaikka he tiesivät uudesta sairaudesta viikkoja aiemmin.

Wuhan ja sitä ympäröivän Hubein maakunnan kaupungit ovat olleet eristettyinä 23. tammikuuta lähtien. Lisäksi Kiinassa on asetettu matkustusrajoituksia. Ma kuitenkin sanoi, että rajoituksiin olisi pitänyt ryhtyä ainakin 10 päivää aiemmin.

Useat maat evakuoivat kansalaisiaan Wuhanista

Useat maat ovat ryhtyneet tänään kiireellisiin toimiin uuden koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi. Ulkomaat ovat myös lennättäneet kansalaisiaan pois viruksen lähtöpaikkana pidetystä Wuhanista Kiinassa.

Britannian ilmavoimien kentälle Brize Nortoniin laskeutui tänään iltapäivällä Wuhanista tullut tilauslentokone, jonka kyydissä oli 83 brittiä ja 27 muuta ihmistä. Kaikki koneessa olleet joutuivat kahdeksi viikoksi karanteeniin.

Myös Ranskan Wuhanista evakuoimat ihmiset saapuivat tänään Ranskaan.

Saksa puolestaan kertoi tänään lähettäneensä koneen kohti Wuhania evakuoimaan toistasataa saksalaista. Kone palaa Saksaan huomenna, ja evakuoidut viedään kahdeksi viikoksi karanteeniin sotilastukikohtaan.

Puolan lentoyhtiö LOT kertoi niin ikään lähettävänsä tänään matkustajakoneen Pekingiin puolalaisten ja muiden EU-maiden kansalaisten evakuointia varten.

UM kehottaa välttämään matkustamista Wuhaniin ja Hubein maakuntaan

Suomen ulkoministeriö on päivittänyt tänään Kiinaa koskevaa matkustustiedotettaan. Sen mukaan matkustamista Wuhanin kaupunkiin sekä muualle Hubein maakuntaan tulee välttää.

Ulkoministeriö myös suosittelee kiinnittämään huomiota käsi- ja yskimishygieniaan, välttämään eläinkontakteja ja varsinkin toreja, joilla myydään eläviä eläimiä. Lisäksi ministeriö muistuttaa, että Kiinan viranomaiset ovat rajoittaneet merkittävästi liikkumista Hubein maakunnassa Wuhanissa ja muissa kaupungeissa koko Kiinassa.

Japani on kehottanut kansalaisiaan välttämään tarpeetonta matkustamista Kiinaan. Maan pääministeri Shinzo Abe kertoi matkustusvaroituksen tason nostosta. Japani on jo aiemmin antanut järeämmän matkustusvaroituksen, joka koskee Kiinan Hubein maakuntaa: kaikkea matkustamista sinne kehotetaan välttämään.

Japani on myös ottamassa käyttöön määräykset, jotka antavat viranomaisille mahdollisuuden estää mahdollisilta koronaviruksen kantajilta pääsyn maahan.

Etelä-Korea evakuoi yhteensä 368 ihmistä Wuhanista, ja he kaikki pysyvät tilapäismajoituksessa pääkaupunki Soulin ulkopuolella tulevat kaksi viikkoa.

– He eivät saa poistua. Kaikki vierailut heidän luokseen ovat myös kiellettyjä, sanoi maan apulaisterveysministeri Kim Gang-lip.

Jincheonin ja Asanin kaupungeissa, missä evakuoidut ovat tilapäismajoituksessa, on vastustettu kiivaasti Wuhanista tuotujen tuloa. Aikaisemmin tällä viikolla Kimin kimppuun hyökättiin, kun hän kävi Jincheonissa.

Etelä-Korea aikoo evakuoida vielä 300 kansalaistaan lisää Wuhanista lähipäivinä.