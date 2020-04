Koronavirus on vienyt hengen yli 100  000 ihmiseltä

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut yli 100 000 ihmistä ympäri maailmaa. Asia selviää muun muassa pandemiaa seuraavan Johns Hopkinsin yliopiston koronavirustilastoista.

Uutistoimisto AFP:n mukaan noin 70 prosenttia viruksen uhreista on kuollut Euroopassa.

Italiassa on kuollut eniten ihmisiä koronaviruksen seurauksena. Aamuyöllä Suomen aikaa Yhdysvallat oli vielä Italiaa jäljessä. Molemmissa maissa tiettävästi yli 18 000 ihmistä on kuollut, selviää tilastosivusto Worldometeristä. Italiassa yli 300 ihmistä on kuollut miljoonaa asukasta kohden, kun taas Yhdysvalloissa sama luku on 56. Luvut ovat Suomen aamuyöltä, ja ne päivittyvät uuden tiedon myötä.

Yhdysvaltojen ja Italian lisäksi yli 10 000 ihmistä on kuollut viruksen seurauksena Espanjassa ja Ranskassa. Britanniassa on kuollut noin 9 000 ihmistä ja Iranissa yli 4 000.

Virus lähti leviämään Kiinasta, jossa kuolleita on virallisesti kerrottu olevan yli 3 300. Kiinan jälkeen eniten ihmisiä on kuollut Belgiassa, Saksassa ja Hollannissa.

Perjantain aikana tuhannen kuolleen raja ylittyi Brasiliassa, Turkissa ja Sveitsissä.

Suomessa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 48 ihmistä. Se on yhdeksän kuollutta miljoonaa asukasta kohden, käy ilmi Worldometerin sivuilta.