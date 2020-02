Koronavirusepäily Kööpenhaminan lentoasemalla aiheutti tehosiivouksen myös Helsinki-Vantaalla

Kööpenhaminassa osa Kastrupin lentoasemasta on eristetty koronavirusepäilyn takia, kun Kiinasta lennolla tullut nainen sai virukseen viittaavia oireita pian lennon saavuttua kentälle, kertoi SVT. Koronavirusepäily on aiheuttanut toimenpiteitä myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla, missä nainen oli tehnyt välilaskun.

Kiinalaisnainen saapui Helsinki-Vantaalle Sichuan Airlinesin lennolla Chengdusta Lounais-Kiinasta viiden aikaan perjantaiaamuna. Kone lähti Helsinki-Vantaalta edelleen kohti Kööpenhaminaa aamulla noin kello seitsemän.

– Päätimme tehostaa siivousta reitillä, jota tämä matkustaja on mahdollisesti käyttänyt. Tämä matkustaja saapui non-Schengen-puolelle Kiinasta saapuessaan ja on sieltä siirtynyt jatkolentoportille. Siellä on lähdetty käymään läpi reittejä, joita hän on mahdollisesti kulkenut ja tehostettu niiden siivoamista, kertoo Finavian viestintäkoordinaattori Elina Suominen.

Suomisen mukaan tehostettu siivous tarkoittaa käytännössä, että pintoja puhdistetaan useammin. Hänen mukaansa siivousta on tehostettu jo aiemmin koronaviruksen vuoksi.

– Olemme tehostaneet esimerkiksi kaiteiden ja monitorien puhdistusta, koska niitä asiakkaat koskevat luonnollisestikin paljon. Sen lisäksi olemme toimittaneet käsidesiä muun muassa turvatarkastuspisteille, kun siellä ei ole mahdollisuutta käsien pesuun vedellä.

"Viranomainen on se, joka päättää"

Finavia oli heti tiedon epäilystä saatuaan yhteydessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL). Sieltä ei kuitenkaan vielä iltapäivään mennessä ollut annettu tarkempia toimintaohjeita.

Helsinki-Vantaan lentoasemalle tilastoitiin toissa vuonna reilut 20,8 miljoonaa matkustajaa, ja Aasian-liikenne on vilkasta. Vilkkaasta liikenteestä huolimatta Finavia ei ole tehnyt tehostetun siivouksen ja käsidesien lisäksi muita varotoimenpiteitä koronaviruksen vuoksi – Suomisen mukaan myös tässä asiassa viranomainen vastaa ohjeistuksista.

– Meillä on hyvä valmius auttaa viranomaisia. Mutta viranomainen on se, joka päättää toimenpiteistä ja ohjeistuksesta, ja kun jokainen tilanne on omanlaisensa, niin odotamme tilannekohtaisia ohjeistuksia viranomaisilta, Suominen sanoo.

Käytti hengityssuojainta Kööpenhaminan kentällä

Kööpenhaminaan saavuttuaan kiinalaisnainen vietiin sairaalaan, ja osia Kastrupin lentoaseman kolmosterminaalista eristettiin turvatoimena.

– Kun nainen tuli lentokentälle eikä voinut hyvin, seurasimme annettuja ohjeita. Otimme yhteyttä sairaalan osastolle ja lähetimme naisen ambulanssilla sinne, kertoi Kastrupin lentoaseman tiedotuksesta vastaava Kenni Leth.

Lethin mukaan nainen oli käyttänyt hengityssuojainta koko sen ajan kun oli lentokentällä. Nainen eristetään, minkä jälkeen hänelle tehdään kokeita, joissa selvitetään, onko hänellä koronavirus. Terminaali siivotaan ja desinfioidaan viranomaisten ohjeiden mukaan.