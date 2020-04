Koronaviruskriisissä pahoin kärsinyt New Yorkin osavaltio ennakoi varovaista avautumista

Yhdysvaltojen koronaviruskriisissä erityisen pahasti kärsineessä New Yorkin osavaltiossa suunnitellaan vähittäistä eristysmääräysten purkua. Kuvernööri Andrew Cuomo sanoi sunnuntaina, että osavaltion pohjoisosissa osa vähäriskisiksi arvioiduilla aloilla toimivista yrityksistä voisi aloittaa toimintansa jo toukokuun puolivälissä. Asiasta kertoo esimerkiksi New York Times.

Sunnuntaina osavaltion päivittäinen kuolleiden määrä oli alhaisin lähes kuukauteen. Arvioiden mukaan koronavirustartuntojen määrä olisi jo saavuttanut lakipisteensä.

Virus on levinnyt erityisesti osavaltion eteläosassa New Yorkin kaupungissa. Cuomon suunnitelman mukaan New Yorkin kaupunki avautuu vasta myöhemmin.