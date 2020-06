Koronavirusta oli Italian suurissa kaupungeissa jo joulukuussa – Ukrainassa tehtiin päiväkohtaisten tartuntojen ennätys

Jätevesitutkimuksissa on ilmennyt, että koronavirusta on ollut kahdessa suuressa Pohjois-Italian kaupungissa jo joulukuussa, yli kaksi kuukautta ennen ensimmäisten tartuntojen löytymistä. Italian kansanterveyslaitos ISS kertoo, että viruksesta löytyi jälkiä Milanossa ja Torinossa joulukuussa otetuista näytteistä.

Italian ensimmäinen kotimainen tartunta löytyi vasta helmikuussa. Maassa on sen jälkeen kuollut yli 34 500 ihmistä covid-19-tautiin.

Laitos tutki 40 jätevesinäytettä, jotka oli kerätty loka- ja helmikuun välillä eri kaupungeissa. Loka- ja marraskuun näytteissä viruksesta ei näkynyt merkkejä.

Samankaltaisia tuloksia on saatu myös Ranskassa, jossa on jälkikäteen tutkittu sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden näytteitä. Koronatartuntoja on sielläkin havaittu jo joulukuussa otetuista näytteistä. Espanjassa Barcelonassa koronavirusta on löydetty tammikuussa otetuista jätevesinäytteistä.

Jätevesianalyysiä pidetään lupaavana menetelmänä koronaviruksen leviämisen jäljittämisessä, koska monet tartunnan saaneet ovat oireettomia.

ISS suosittelee, että Italian terveysministeriö alkaa järjestelmällisesti kerätä jätevesinäytteitä, jotta uusien tartuntojen jäljille päästään nopeasti. Jäljitysmenetelmää on tarkoitus testata turistikohteissa heinäkuussa, ja koko maan laajuinen jätevesiseuranta on tarkoitus saada käyntiin syksyyn mennessä.

Ukrainassa kirjattiin päiväkohtainen ennätys uusissa tartunnoissa

Ukrainan viranomaiset kertoivat perjantaina koronavirustartuntojen lähteneen nousuun sen jälkeen, kun maassa oli kevennetty rajoitustoimia. Perjantaina maassa rekisteröitiin 921 uutta vahvistettua koronavirustartuntaa, mikä on uusi päivittäinen ennätys.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Ukrainassa on vahvistettuja tartuntoja yhteensä lähes 35 000. Koronavirukseen liittyviä kuolemia maassa on lähes tuhat.

Maan terveysministeri Maksim Stepanov kertoi perjantaina toimittajille, että tietyillä alueilla maassa on asetettava tiukkoja rajoituksia uudelleen. Stepanov ei kuitenkaan tarkentanut, mistä alueista on kyse, mutta ihmisiä on hakeutunut sairaalahoitoon ympäri maata. Eniten uusia tartuntoja on vahvistettu Ukrainan länsi- ja luoteisosissa Puolan ja Valko-Venäjän rajoilla Lvivin ja Rivnen alueilla sekä pääkaupunki Kiovassa.

Viranomaisille kritiikkiä

Viranomaisten mukaan ihmiset eivät ole noudattaneet turvallisuusohjeita sen jälkeen, kun maassa avattiin rajoitusten jälkeen yleisiä puistoja, ulkoilmakahviloita ja kauneussalonkeja. Toukokuun lopulla Ukrainassa avattiin lisäksi julkisen liikenteen palveluja, muun muassa raideliikennettä. Kesäkuun alussa Ukrainassa sallittiin maan sisäiset lennot ja kuluvalla viikolla ulkomaan lennot.

Kriitikot ovat arvostelleet viranomaisia kyvyttömyydestä tunnistaa uusia virustartuntoja ja estää niiden leviämistä.

Ukrainan lisäksi entisistä Neuvostoliiton osatasavalloista sekä Armeniassa että Azerbaidzhanissa koronavirustartunnat ovat lähteneet uudelleen nousuun rajoitusten höllentämisen jälkeen. Azerbaidzhan reagoi tilanteeseen nopeasti ja ilmoitti kiristävänsä rajoituksia uudelleen sunnuntaista alkaen. Entisistä Neuvostoliiton osatasavalloista tilanne on tyystin toisenlainen Turkmenistanissa, joka ei ole raportoinut toistaiseksi yhdestäkään koronavirustartunnasta.