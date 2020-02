Koronavirustartunnan saanut nainen kuoli Japanissa

Japanissa on kuollut noin 80-vuotias nainen, jolla oli todettu koronavirustartunta. Kyseessä on ensimmäinen koronavirustartunnan saaneen ihmisen kuolemantapaus Japanissa.

Japanin terveysministeri Katsunobu Kato huomauttaa, että on yhä epäselvää, aiheuttiko virus naisen kuoleman. Naiselle tehtiin virustesti tämän saavuttua sairaalaan, ja koronatartunta varmistui, kun hän oli jo kuollut, ministeri kertoi.

Japanissa on todettu 28 koronavirustartuntaa, mukaan lukien ne ihmiset, jotka Japani evakuoi Kiinan Hubein maakunnasta.

Tämän lisäksi Japanissa eristyksissä olevalla Diamond Princess -risteilylaivalla 218 ihmistä on saanut koronavirustartunnan.

Kuolleiden määrä pomppasi

Kiinassa koronavirukseen kuolleiden ja tartunnan saaneiden määrä on kasvanut lyhyessä ajassa dramaattisesti virallisissa tilastoissa, kun tartuntojen määrittelytapaa on muutettu. Tämä on lisännyt huolta siitä, että tilanne on paljon pahempi kuin aiemmin on kerrottu.

Pelkästään Hubein maakunnassa kerrottiin ainakin 242 uudesta koronaviruskuolemasta. Uusia tartuntoja on Hubein maakunnassa todettu eilisen jälkeen yli 14 800.

Yhteensä uuteen koronavirukseen on nyt kuollut ainakin yli 1 350 ihmistä, ja tartuntoja kerrotaan olevan yhteensä noin 60 000.