Koronavirustartunnat Wuhanissa saattavat loppua jo tässä kuussa, sanovat Kiinan viranomaiset

Kiinassa Hubein maakunnasta poislukien Wuhanin kaupunki ei perjantaina raportoitu yhdestäkään uudesta koronavirustartunnasta vuorokauden aikana. Viruksen lähtöpaikkana pidetystä Wuhanista sen sijaan löytyi 126 uutta tartuntaa, kertoo BBC.

Kiinan viranomaisten mukaan Wuhanin tartunnat saattavat loppua kokonaan jo kuluvan kuun aikana. Sen sijaan ulkomailta Kiinaan tuotujen tartuntojen määrä nousi perjantaina edellispäivään verrattuna. Ulkomailta tuotuja koronavirustartuntoja on nyt varmistunut yhteensä 36.

Kiinassa kerrottiin perjantaina yhteensä 143 uudesta tartunnasta. Tartuntojen määrä kasvoi jo toisena päivänä peräkkäin.

Kiinassa on saanut koronaviruksen yli 80 000 ihmistä. Heistä yli 3 000 on kuollut.

Kiinan ulkopuolella eniten virustartuntoja on Etelä-Koreassa, missä yli 6 000 ihmistä on saanut viruksen ja 42 on kuollut. Euroopassa tilanne on pahin Italiassa, missä virukseen on kuollut 148 ihmistä. Myös Ranskassa uusi koronavirus leviää nopeasti, sillä tartunnan on saanut jo 423 ihmistä, joista seitsemän on kuollut. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on varoittanut, ettei epidemiaa pystytä enää estämään maassa.

Risteilyaluksella testataan matkustajia

Yhdysvalloissa terveysviranomaiset ovat testanneet Kalifornian rannikolle pysähtyneen risteilijän matkustajia koronaviruksen varalta.

Grand Princess -risteilijällä on 3 500 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Osa laivalla olijoista on saanut koronavirukseen sopivia oireita, joten viranomaiset ovat siirtäneet aluksen paluuta San Franciscoon.

Risteilijä on tulossa Havaijilta. Viranomaisten mukaan alus pysyy merellä siihen saakka, kunnes oireita saaneiden testitulokset ovat tiedossa.

Uutistoimisto AFP:n risteilijältä tavoittama matkustaja kertoi aluksen kapteenin ilmoittaneen torstai-iltana paikallista aikaa, että aluksella ei ole vahvistettuja tartuntatapauksia ja että lopulliset tulokset julkistetaan seuraavana päivänä.

Toinen AFP:n haastattelema matkustaja kertoi, että ihmiset eivät panikoi vaan näyttävät hyväksyvän matkantekoon tulleen viivästyksen. Matkustajat saivat liikkua laivalla vapaasti, mutta torstaina lounaan jälkeen heitä pyydettiin pysymänä hyteissään.

Grand Princess -alus kuuluu samalle Princess Cruises -yhtiölle kuin Diamond Princess -alus, joka oli pitkään karanteenissa Japanissa. Yli 700 Diamond Princess -aluksen matkustajaa sai virustartunnan ja ainakin kuusi kuoli.

Yhdysvalloissa pulaa testauspakkauksista

Valkoinen talo on myöntänyt, että Yhdysvalloissa ei ole riittävästi koronaviruksen testauspaketteja, kertoo BBC. Varapresidentti Mike Pence sanoi, että presidentti Donald Trumpin hallinto ei pääse tavoitteeseensa eli ei pysty toimittamaan miljoonaa testauspakkausta tällä viikolla.

Yhdysvaltain senaatti hyväksyi torstaina lähes yksimielisesti 8,3 miljardin dollarin suuntaamisen koronavirustilanteen hoitamiseen. Edustajainhuone hyväksyi rahoituspaketin jo aiemmin, ja se siirtyy seuraavaksi presidentin allekirjoitettavaksi.

Summa on huomattavasti suurempi kuin presidentti alun perin pyysi kongressilta. Trump tavoitteli 2,5 miljardin apupakettia mutta sanoi myöhemmin hyväksyvänsä mielellään suuremmankin summan.

Yhdysvalloissa on todettu ainakin 180 koronavirustartuntaa, ja virukseen on kuollut 12 ihmistä.

Viranomaiset ovat korostaneet, että viruksen aiheuttama riski on suurelle osalle kansalaisista pieni. Hallinto on saanut toimistaan osaksi myös arvostelua. Esimerkiksi Yhdysvaltojen suurin sairaanhoitajien ammattiliitto kertoi, että monissa sairaaloissa virukseen on varauduttu heikosti. Ammattiliiton johtajan mukaan hoitajille ei ole riittäviä henkilökohtaisia suojaimia ja he eivät ole saaneet riittävästi koulutusta viruspotilaiden hoitoon.

Etelä-Korea suivaantui Japanin koronakaranteenista

Etelä-Korea uhkasi perjantaina vastaavansa Japanin toimiin sen jälkeen kun Japani ilmoitti laajasta karanteenista maahan tuleville eteläkorealaisille. Japanin pääministeri Shinzo Abe sanoi torstaina, että Etelä-Koreasta ja Kiinasta tulevat tai näissä maissa käyneet joutuvat 14 päiväksi karanteeniin Japanissa.

Etelä-Korean ulkoministeriö kutsui Japanin suurlähettilään puhutteluun karanteenin vuoksi. Etelä-Korea vihjaili niin ikään, että Japanilla saattaa olla karanteenimääräystensä takana muita motiiveja kuin pelkkä koronavirustartunta.

Etelä-Korean mukaan Japanin toimet ovat "hämäriä ja passiivisia", kun taas Etelä-Korean suhtautuminen uuteen koronavirukseen on "tieteellistä ja läpinäkyvää".

Etelä-Koreassa on todettu jo yli 6 000 koronavirustartuntaa, mikä on eniten Kiinan ulkopuolella. Yhteensä 42 viruksen saanutta on kuollut. Japanissa tartuntoja on 360 ja kuolleita kuusi.

Japanin ja Etelä-Korean suhteita varjostaa edelleen Japanin julma siirtomaahallinto Korean niemimaalla vuosina 1910–1945.