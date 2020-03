Koronavirustartuntojen määrä kasvoi taas Kiinassa, Etelä-Koreassa jo yli 3  700 sairastunutta

Koronavirustartuntojen määrä Kiinassa kääntyi sunnuntaina jälleen nousuun, kun maa kertoi 573 uudesta tartunnasta. Luku on korkein viikkoon. Kolmea tartuntaa lukuun ottamatta kaikki uudet tapaukset löytyivät Hubein maakunnasta, jonka pääkaupungista Wuhanista viruksen katsotaan lähteneen liikkeelle.

Kiinan terveysviranomaiset kertoivat sunnuntaina siirtyneensä varautumisessa seuraavaan vaiheeseen. Siinä keskitytään töiden aloittamisen ja jatkuvasti kasvavien ulkomaisten tautitapausten mukanaan tuomiin riskeihin.

Kiinan jälkeen pahiten viruksen vaivaama maa Aasiassa, Etelä-Korea, kertoi sunnuntaina lähes 600 uudesta tartunnasta, mikä nosti sairastuneiden kokonaismäärän jo yli 3 700:n.

Lähes 90 prosenttia tartunnoista on Daegun kaupungissa, joka on ollut Etelä-Korean suurin tartuntakeskittymä. Tartuntojen määrän odotetaan kasvavan, sillä terveysviranomaiset aikovat tutkia yli 260 000 Daegussa toimivan uskonnollisen yhteisön Shincheonjin jäsentä viruksen varalta. Noin puolella maan tartunnoista on jonkinlainen yhteys Shincheonjiin.

Thaimaassa vahvistettiin sunnuntaina niin ikään ensimmäinen koronaviruskuolema.

Louvre kiinni työntekijöiden viruspelon vuoksi

Ranskassa maailmankuulu Louvren taidemuseo Pariisissa pysyi suljettuna sunnuntaina, koska koronavirustartuntaa pelkäävät työntekijät eivät suostuneet menemään aamulla töihin. Ranskassa viruksen on saanut sata ihmistä ja kaksi on kuollut.

Saksassa koronaviruksen saaneiden määrä lähes tuplaantui sunnuntaina. Maan terveysviranomaiset kertoivat, että tartuntoja on nyt 117, kun niitä vielä lauantaina oli 66. Liki puolet tartunnoista on löydetty Saksan väkirikkaimmasta Nordrhein-Westfalenin osavaltiosta.

Saksan sisäministeri Horst Seehofer arveli, että uuteen koronavirukseen tehoava rokote saadaan valmiiksi vielä ennen vuodenvaihdetta.

Italiassa sairastuneita on jo toista tuhatta ja kuolleita 29. Sunnuntaina peruttiin viruspelon vuoksi viisi jalkapallon pääsarjan Serie A:n ottelua, niiden joukossa odotettu Juventuksen ja Inter Milanin kohtaaminen.

Tshekin terveysministeri Adam Vojtech kertoi hänkin sunnuntaina, että maasta on löydetty ensimmäiset koronavirustapaukset. Kaikki kolme sairastunutta olivat palanneet Tshekkiin Italiasta.

Etelä-Afrikka aikoo lähipäivinä evakuoida yli 150 kansalaistaan Wuhanista, kertoi Etelä-Afrikan terveysministeri Zweli Mkhize. Evakuoitavat asetetaan kotimaassaan 21 päiväksi karanteeniin.

Koronavirus on levinnyt jo yli 60 maahan. Kuolonuhreja on lähes 3 000 ja tartuntoja arviolta 87 000. YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO nosti perjantaina koronaviruksen leviämisen globaalia riskiluokitusta. Riski on nyt hyvin korkea.