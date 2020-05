Koronavirustilanne jatkuu synkkänä Brasiliassa – maassa on viidenneksi eniten todettuja tartuntoja maailmassa, vaikka testausjärjestelmä on puutteellinen

Koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä nousi lauantaina Brasiliassa jo yli 15 000:n. Maassa rekisteröitiin lauantaina Worldometer-tilastosivun mukaan yli 800 kuolemaa ja lähes 15 000 uutta tartuntaa.

Brasiliassa on nyt vahvistettu yhteensä yli 233 000 tartuntaa, mikä on viidenneksi suurin määrä maailmassa. Kuolemia on yhteensä yli 15 600, ja niiden määrässä Brasilia on kuudentena, edellään vain Yhdysvallat sekä Euroopan nelikko Britannia, Italia, Ranska ja Espanja.

Tartuntamäärät Brasiliassa ovat todennäköisesti selvästi virallisia lukuja suuremmat, sillä maan testausjärjestelmä ei ole Euroopan maiden tasolla, ja vain sairaalahoitoon tuodut potilaat testataan.

Brasiliassa on kuollut miljoonaa asukasta kohden 74 ihmistä, eli hieman enemmän kuin Suomessa, jossa vastaava luku on 54.

Toisin kuin monissa Euroopan maissa, joissa tartuntamäärät ovat laskeneet jo pidempään, ovat Brasilian käyrät olleet viime päivinä nousussa.

Rajoitustoimet aiheuttaneet kitkaa

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi asetetut rajoitukset ovat olleet Brasiliassa poliittisesti kuuma aihe. Oikeistopresidentti Jair Bolsonaro on toistuvasti kritisoinut rajoitustoimia, joista osavaltioiden kuvernöörit ovat halunneet pitää kiinni. Hän on manannut rajoitusten talousvaikutuksia.

– Täydellisen eristäytymisen tyranniaa kannattavien tulevaisuutena on työttömyyttä, nälkää ja kurjuutta, Bolsonaro tviittasi lauantaina.

Jo kaksi terveysministeriä on jättänyt tehtävänsä kuukauden sisällä ajauduttuaan erimielisyyksiin koronakriisin hoidosta Bolsonaron kanssa. Viimeksi perjantaina tehtävästään erosi terveysministeri Nelson Teich.

Brasiliassa on Etelä-Amerikan maista selvästi eniten koronatartuntoja ja kuolemia. Uhreja on tullut reippaasti myös Ecuadorissa ja Perussa, joissa molemmissa on kuollut yli 2 500 ihmistä koronavirukseen liittyen. Ecuadorissa kuolemia on miljoonaa asukasta kohden 153 ja Perussa 77.

Toisaalta joissain Etelä-Amerikan maissa on toistaiseksi selvitty vähällä, esimerkiksi Uruguayssa uhreja on tullut 19 ja Paraguayssa vain 11.