Koronavirustilanne jatkuu synkkänä Brasiliassa, ja myös Chilessä tartuntojen määrä kääntyi nopeaan nousuun – Perussa maailman keuhkot kärsivät happivajeesta

Koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä nousi lauantaina Brasiliassa jo yli 15 000:n. Maassa rekisteröitiin lauantaina Worldometer-tilastosivun mukaan yli 800 kuolemaa ja lähes 15 000 uutta tartuntaa.

Brasiliassa on nyt vahvistettu yhteensä yli 233 000 tartuntaa, mikä on viidenneksi suurin määrä maailmassa. Kuolemia on yhteensä yli 15 600, ja niiden määrässä Brasilia on kuudentena, edellään vain Yhdysvallat sekä Euroopan nelikko Britannia, Italia, Ranska ja Espanja.

Tartuntamäärät Brasiliassa ovat todennäköisesti selvästi virallisia lukuja suuremmat, sillä maan testausjärjestelmä ei ole Euroopan maiden tasolla, ja vain sairaalahoitoon tuodut potilaat testataan.

Brasiliassa on kuollut miljoonaa asukasta kohden 74 ihmistä, eli hieman enemmän kuin Suomessa, jossa vastaava luku on 54.

Toisin kuin monissa Euroopan maissa, joissa tartuntamäärät ovat laskeneet jo pidempään, ovat Brasilian käyrät olleet viime päivinä nousussa.

Rajoitustoimet aiheuttaneet kitkaa

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi asetetut rajoitukset ovat olleet Brasiliassa poliittisesti kuuma aihe. Oikeistopresidentti Jair Bolsonaro on toistuvasti kritisoinut rajoitustoimia, joista osavaltioiden kuvernöörit ovat halunneet pitää kiinni. Hän on manannut rajoitusten talousvaikutuksia.

– Täydellisen eristäytymisen tyranniaa kannattavien tulevaisuutena on työttömyyttä, nälkää ja kurjuutta, Bolsonaro tviittasi lauantaina.

Jo kaksi terveysministeriä on jättänyt tehtävänsä kuukauden sisällä ajauduttuaan erimielisyyksiin koronakriisin hoidosta Bolsonaron kanssa. Viimeksi perjantaina tehtävästään erosi terveysministeri Nelson Teich.

Brasiliassa on Etelä-Amerikan maista selvästi eniten koronatartuntoja ja kuolemia. Uhreja on tullut reippaasti myös Ecuadorissa ja Perussa, joissa molemmissa on kuollut yli 2 500 ihmistä koronavirukseen liittyen. Ecuadorissa kuolemia on miljoonaa asukasta kohden 153 ja Perussa 77.

Joissain Etelä-Amerikan maissa on toistaiseksi selvitty vähällä, esimerkiksi Uruguayssa uhreja on tullut 19 ja Paraguayssa vain 11.

Chilessä palattiin rajoitusten pariin

Chilessä koronavirustilanne on kääntynyt ikävään suuntaan. Pääkaupunki Santiagossa aloitettiin lauantaina tiukka karanteeni tartuntatapausten lisäännyttyä, ja ihmiset saavat nyt poistua kodeistaan vain välttämättömille ruoka- ja lääkeostoksille sekä lyhyille liikuntapyrähdyksille.

Terveysministeri Jaime Manalich ilmoitti rajoituksista viime keskiviikkona, ja niiden on määrä jatkua ainakin viikon verran. Chile oli jo onnistunut vähentämään tartuntojen määrää, ja monia rajoitustoimia oli jo ehditty höllätä. Kuluneiden kymmenen päivän aikana tartuntojen määrä on kuitenkin tuplaantunut alle tuhannesta yli 2 000:een.

Chilessä on todettu yli 41 000 tartuntaa ja yli 420 kuolemaa, mikä tarkoittaa yli 2 100:aa tartuntaa ja reilua pariakymmentä kuolemaa miljoonaa asukasta kohti. Neljä viidesosaa tartunnoista on todettu pääkaupungissa Santiagossa, josta potilaita on siirretty etelämmäs Concepcioniin, jotta tehohoidon paikkoja riittäisi potilasmäärän kasvaessa.

Chilen hallinto asetti rajoituksia ja ulkonaliikkumiskieltoja jo maaliskuussa ensimmäisten tapausten tultua ilmi. Esimerkiksi koulut ja yliopistot suljettiin.

Maailman keuhkoista puuttuu happea

Chilen pohjoisnaapurissa Perussa on luvattu rakentaa pikavauhtia sairaala Amazonin sademetsään, jossa koronavirus leviää alkuperäisväestön keskuudessa. Viranomaisten mukaan sadan petipaikan sairaala nousee Ucayalin alueen pääkaupunkiin Pucallpaan, ja se otetaan käyttöön kolmen viikon kuluessa.

Perun Amazonian tilanne on kehittynyt erittäin vakavaksi. Alueen suurimmassa kaupungissa Iquitosissa sairaalat ovat ylikuormittuneita koronaviruspotilaiden vuoksi eivätkä paikalliset ruumishuoneet kykene käsittelemään kaikkia kuolleita.

Hallitus on ilmoittanut lähettävänsä kiireen vilkkaa yli 200 terveydenhuollon työntekijää Amazoniaan auttamaan.

Pääministeri Vicente Zeballos on luvannut, että hallitus hoitaa alueelle happea ja muita lääkintätarvikkeita ilma- ja maateitse. Perun sademetsässä teitä ei juuri ole, ja jokia käytetään pääasiallisina kulkureitteinä.

Viranomaisten mukaan koronaviruspotilaita on kuollut Amazoniassa hapen puutteeseen.

– Maailman keuhkot ovat kuolemaisillaan hapen puutteen vuoksi, ja se on meidän surullinen todellisuutemme, Loreton alueen johtava terveysviranomainen Carlos Calampa kertoi uutistoimisto AFP:lle videopuhelussa torstaina.

Brasilian, Kolumbian ja Ecuadorin rajoilla Amazoniassa sijaitseva Loreto on Perun suurin mutta myös yksi harvimmin asutuista alueista.