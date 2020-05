Koronavirustilanne jatkuu synkkänä Brasiliassa, kuolemia jo yli 15  000

Koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä on noussut Brasiliassa jo yli 15 000:n. Maassa rekisteröitiin lauantaina Worldometer-tilastosivun mukaan yli 800 kuolemaa ja lähes 15 000 uutta tartuntaa.

Brasiliassa on nyt vahvistettu yhteensä yli 233 000 tartuntaa, mikä on viidenneksi suurin määrä maailmassa. Kuolemien määrässä Brasilia on kuudentena.

Maassa on kuollut miljoonaa asukasta kohden 74 ihmistä, eli hieman enemmän kuin Suomessa, jossa vastaava luku on 54.

Toisin kuin monissa Euroopan maissa, joissa tartuntamäärät ovat laskeneet jo pidempään, ovat Brasilian käyrät olleet viime päivinä nousussa.