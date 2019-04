Korruptioskandaalissa rypeneen pääministeri Netanjahun tulevaisuus vaakalaudalla Israelin parlamenttivaaleissa – israelilaiset suuntaavat vaaliuurnille

Israelissa parlamenttivaalien äänestys on alkanut. Vaaliuurnille matkaavat ihmiset päättävät, jatkaako vuosikymmenen ajan vallan kahvassa pysytellyt pääministeri Benjamin Netanjahu yhä pestissään. Netanjahun johtaman oikeistoblokin päähaastaja on keskustalainen Benny Gantz joulukuussa perustamansa Hosen L'Yisrael -puolueen kera.

Mielipidemittaukset ovat ennustaneet vaaleista tiukkoja ja molemmille ryhmittymille suunnilleen saman verran paikkoja 120-paikkaiseen Knessetiin. Tiukaksi ennakoidun tuloksen arvioidaankin johtavan kiihkeisiin neuvotteluihin koalitiohallituksesta.

Äänestyspaikat menevät kiinni iltakymmeneltä Suomen aikaa. Tuloksia odotetaan varhain keskiviikkona.

Populismia ja korruptiosyytteitä

69-vuotias Netanjahu on rakentanut maineen Israelin turvallisuuden ja taloudellisen kasvun takaajana, mutta Netanjahun populismi ja korruptiosyytteet ovat saaneet monet israelilaiset toivomaan muutosta. Kriitikkojen mukaan Netanjahu on käyttänyt kampanjansa aikana populistista retoriikkaa, joka demonisoi muun muassa Israelin arabeja. Korruption osalta pääministeriä syytetään muun muassa lahjusten vastaanottamisesta.

Muutama päivä ennen vaaleja Netanjahu kertoi liittävänsä Länsirannan juutalaissiirtokunnat tiukemmin Israeliin, jos voittaa parlamenttivaalit. Israel miehitti Länsirannan kuuden päivän sodassa vuonna 1967. Alueella asuu yli 2,5 miljoonaa palestiinalaista ja siirtokunnissa satojatuhansia juutalaisia.

Israelin suvereniteetin laajentaminen Länsirannalla voisi tarkoittaa kuolinkellojen soittoa palestiinalaisten jo valmiiksi haalistuville toiveille kahden valtion mallista. Kyseessä on äärioikealla olevien pitkäaikainen toive, eli Netanjahu kosiskelee lupauksellaan heidän ääniään.

"Yhdistymisen ja toivon tie"

Entinen Israelin armeijan esikuntapäällikkö Gantz, 59, on sanonut korjaavansa vahingot, jotka Netanjahu on saanut Israelissa aikaan ajamalla erimielisyyksiä lietsovaa politiikkaa. Gantz on vedonnut Netanjahun korruptiosyytteisiin ja todennut pitkäaikaisen pääministerin olevan aika luopua vallasta.

Gantzin mielestä Netanjahun lupaus liittää Länsirannan juutalaissiirtokunnat tiukemmin Israeliin on vastuuton lupaus vastineeksi oikeiston äänille. Gantz itse suosii kansainvälisesti tuettua rauhansopimusta, jonka myötä Länsirannan siirtokunnat ja alueet säilyisivät Israelin hallinnassa.

Gantz vastustaa yksipuolisia toimia ja on kehottanut Israelia valitsemaan "yhdistymisen ja toivon tien".

– Muutokselle ja mahdollisuudelle muutokseen on tarvetta, Gantz kommentoi haastattelussa maanantaina.