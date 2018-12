Kosovo päätti perustaa oman armeijan – serbikansanedustajat boikotoivat äänestystä

Vuonna 2008 itsenäiseksi julistautuneen Kosovon parlamentti on päättänyt, että maa perustaa oman armeijansa.

Maan 120-paikkainen parlamentti hyväksyi lain oman armeijan perustamisesta yksimielisesti tänään. Kymmenen serbikansanedustajaa boikotoivat äänestystä.

Tähän asti Kosovo on luottanut Nato-johtoisten Kfor-joukkojen vastaavan sen turvallisuudesta.

Serbiassa uhitellaan: "15 joulukuuta alkaa sota"

Serbian presidentti Aleksandar Vucic ilmoitti eilen, että tilanne Kosovon ja Serbian välillä "huononee huomattavasti" jos Kosovo päättää perustaa oman armeijan.

– Emme aio soittaa sotarumpuja, mutta emme myöskään aio sallia kenenkään järjestää puhdistusta ja nöyryyttää Kosovon serbejä, Vucic sanoi.

Serbian nationalistiset sanomalehdet ovat kuitenkin varoittaneet, että päätös saattaa johtaa uuteen konfliktiin. Informer-lehti uutisoi asiasta kirjoittaen, että "sota Kosovon kanssa alkaa 15. joulukuuta", viitaten äänestyksen jälkeiseen päivään.

Serbian entinen sotilaskomentaja Nebojsa Jovic visioi jopa koko Kosovon pohjoisosan serbiväestön taisteluvalmiuteen määräämistä, kertoo Euronews.

– Jos perustatte oman armeijan, ei siinä mitään, me määräämme kaikki (serbit) pohjoisessa taisteluvalmiuteen. Koko miesväestö 23-vuotiaista 63-vuotiaisiin haetaan palvelukseen.

Pohjois-Mitrovican serbien johtaja Igor Simic kommentoi Kosovon suunnitelmia maltillisemmin.

– Vaikka he käyttäisivät aseita ja tulisivat tänne hyökkäämään aseistamattomien serbien kimppuun, me aiomme seistä paljain käsin heidän edessään. (...) Me puolustamme vain oikeuttamme asua ja elää täällä, hän sanoi Euronewsin mukaan.

Vaikka Kosovon armeijasuunnitelmaa vastustetaan Serbiassa vahvasti, ei Serbian uskota edistävän asiaa sotilaallisin keinoin, sillä se tarkoittaisi myös suoraa kohtaamista 4 600:n Kosovoon sijoitetun Naton rauhanturvaajan kanssa.

"Maailma on muuttumassa kohti uutta järjestystä"

Kosovon viranomaisten mukaan uusi armeija toimisi kriisinhallintatehtävissä ja suojaisi siviilejä jotakuinkin samaan tapaan kuin Kosovon omat KSF-hätätilajoukot jo tällä hetkellä tekevät. Heidän mukaansa Kosovon oman armeijan tärkeimpiä tehtäviä olisivat esimerkiksi etsintä- ja pelastusoperaatiot, tulipalojen sammuttaminen ja laukeamattomien räjähteiden ja vaarallisten aineiden hävittäminen, kertoo Euronews.

Kosovolainen everstiluutnantti Sylejman Cakaj kuitenkin myöntää, että taustalla on myös turvallisuuspoliittisia syitä.

– Me kaikki näemme, että maailmassa tapahtuu nyt geostrategisia muutoksia kohti jotakuinkin uutta maailmanjärjestystä, Cakaj sanoo.

Cakaj oli yksi puolisotilaallisen Kosovon Vapautusarmeijan (UCK) komentajista Serbian kanssa käydyn sodan aikaan vuonna 1999. Hän on nyt sotilaskoulutuksesta vastaava pataljoonan komentaja KSF:ssä.

– Sen jälkeen kun Kosovon valtion asema itsenäisenä valtiona on vakautettu, sillä pitää olla myös oma armeija, jotta me hallitsemme itse omaa maatamme, hän lisää.

Cakajn mukaan noin neljä prosenttia KSF:n sotilaista on serbejä, jotka myös siirretään palvelemaan uuteen Kosovon armeijaan.

Serbia esti Kosovon jäsenyyden Interpolissa

Kosovon ja Serbian välinen nokittelu on jälleen viime aikoina kiihtynyt.

Viime kuussa Kosovo määräsi 100 prosentin veron Serbiasta tuoduille tuotteille ilmeisenä vastavetona sille, että Serbian onnistui vaikuttamisellaan estää Kosovon hyväksyminen Interpolin jäsenmaaksi.

Serbian viranomaiset sanovat, että tuontivero on käytännössä kauppasaarto, jonka päämääränä on pakottaa Kosovon serbit muuttamaan pois Kosovosta.

Sekä EU että Yhdysvallat ja Venäjä ovat vedonneet Kosovoon, jotta se peruuttaisi tuontiveron.

Serbia ei edelleenkään ole tunnustanut Kosovon itsenäisyyttä.