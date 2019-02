Koteihin tunkeutuneiden jääkarhujen "joukkoinvaasio" ohi – hätätila kumottiin Venäjän pohjoisilla saarilla

Venäläissaarilla aggressiivisten jääkarhujen takia julistettu hätätila on ohi, viranomaiset kertoivat tiistaina.

Hätätila julistettiin Venäjän pohjoisrannikolla sijaitseville Novaja Zemljan saarille runsas viikko sitten, koska kymmenet jääkarhut olivat tunkeutuneet ihmisten koteihin ja muihin rakennuksiin ruuan perässä.

Nyt jääkarhujen "joukkoinvaasio" asutetuille alueille on viranomaisten mukaan ohi ja jääkarhuhavaintojen määrä on palannut lähes normaalille tasolle.

Jääkarhut ovat uhanalaisia, ja niiden metsästäminen on Venäjällä kielletty. Eläinten aggressiivisuutta on selitetty ilmastonmuutoksella, joka on sulattanut Jäämeren jääpeitettä ja pakottanut ne siirtymään maalle etsimään ravintoa.

Novaja Zemljan saaristossa asuu noin 3 000 ihmistä. Alueella on muun muassa Venäjän ilmavoimien tukikohta.