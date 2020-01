Koventuva retoriikka herättää huolta Iranin ja USA:n seuraavista siirroista – Suomen Iranin-lähettiläs: Suleimanin kuolema on Iranissa valtava asia

Kaikki tahot näyttävät pitävän selvänä, että Iran vastaa jollakin tavalla Yhdysvaltojen perjantaiseen iskuun. Iranin on arveltu ryhtyvän kostotoimiin Yhdysvaltoja vastaan sen jälkeen, kun maan vallankumouskaartin Quds-joukkojen vaikutusvaltainen komentaja Qassem Suleimani kuoli Yhdysvaltain lennokki-iskussa Irakissa perjantaina.

Suomen Iranin-lähettiläs Keijo Norvanto kertoo STT:lle puhelimitse pääkaupungista Teheranista, että Iranin oikeuslaitos on ilmoittanut pitävänsä Suleimanin surmaamista valtioterrorismina ja vievänsä tapauksen Kansainvälisen tuomioistuimen käsittelyyn. Oikeuslaitoksen kanta on, että Suleimani oli Irakissa virallisesti kutsuttuna ja että tapaus täyttää terrorismin tunnusmerkit.

Myös Iranin poliittiset ja uskonnolliset johtajat ovat toinen toistaan kovemmin äänenpainoin tuominneet iskun ja vannovat, ettei Yhdysvallat voi välttyä vastatoimilta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julisti aiemmin Twitterissä, että maa on valmiina iskemään heti yhteensä 52 iranilaiseen kohteeseen, jos Iran hyökkää Yhdysvaltain kansalaisia tai maan omaisuutta vastaan.

– Kaikissa lausunnoissa todetaan, että Iran tulee vastaamaan valitsemallaan tavalla valitsemanaan aikana. Se on tietysti uhkaavaa retoriikkaa, kun puhutaan kostoiskusta, mutta tietenkään mitään tietoa ajasta, tavasta tai paikasta ei ole, Norvanto sanoo.

Iranissa kansallissankarin asemassa olevan Suleimanin kuolema on valtava asia. Norvanto kertoo, että Teheranissa käytännössä kaikki paikat ovat maanantaina kiinni ja luvassa on suuria kulkueita Suleimanin muistoksi.

– Väki kokoontuu jakamaan surua ja osoittamaan sitä.

Reformistit toivovat harkintaa ja varovaisuutta

Iranissa järjestetään helmikuun lopussa parlamenttivaalit. Tällä hetkellä parlamentissa ovat vallassa maltilliset ja uudistusmieliset reformistit. Norvannon mukaan ensi kuussa voittoa on povattu vanhoilliselle linjalle.

– Tämän on arvioitu johtuvan siitä, etteivät reformistit lähde äänestämään vaan passivoituvat, koska he kokevat, ettei heidän äänellään ole ennenkään ollut merkitystä.

Sunnuntaina reformistiaktivistit antoivat kuitenkin Norvannon mielestä kiinnostavan lausunnon, jossa ne vetosivat tilanteen rauhoittamisen puolesta. Norvanto kertoo, että lausunnossa toivottiin harkittua ja varovaista vastareaktiota, joka ei vaarantaisi kansankunnan hyvinvointia ja turvallisuutta.

Suomen lähetystö päivitti viikonloppuna Iranin matkustustiedotettaan. Aiemmin ohjeena oli noudattaa maassa tavanomaista varovaisuutta, mutta nyt sanamuoto on "erityistä varovaisuutta". Norvanto huomauttaa, että mitään erityistä uhkaa ei ole tiedossa, mutta päätös tehtiin yleistilanteen perusteella. Esimerkiksi joukkokulkueisiin tai mielenosoituksiin osallistumista lähetystö ei ennenkään suositellut.

Iranin ja Irakin välillä viha-rakkaussuhde

Suomen Irakin-suurlähettiläs Vesa Häkkinen on seurannut tilannetta viime päivinä Suomesta käsin. Bagdadiin hän on palaamassa lähipäivinä.

Häkkinen uskoo, ettei kukaan osannut ennakoida, kuinka dramaattiseksi tapahtumaketju yltyy. Myös Irakissa on hänen mukaansa vallalla käsitys, että Iran vastaa Suleimanin tappamiseen tavalla tai toisella. Suurlähettiläs ei kuitenkaan usko, että isku tapahtuu välttämättä juuri Irakissa.

Irakin ja Iranin suhteita Häkkinen kuvailee moniulotteisiksi.

– Sitä voisi kutsua viha-rakkaussuhteeksi. Mailla on toki shiia-yhteys, mutta joskus Irakin ja Iranin shiiojen välille vedetään liikaa yhtäläisyysviivoja, hän muotoilee.

Irak on Häkkisen mukaan hankalassa paikassa. Maa on avoimesti myöntänyt, että äärijärjestö Isisin vastaiselle taistelulle on ollut ehdottoman tärkeää, että kansainvälinen yhteisö Yhdysvaltojen johdolla on ollut mukana torjumassa uhkaa. Pian nähdään, miten Irak jatkossa suhtautuu ulkomaisten joukkojen läsnäoloon maassa.

Suomen lähetystö ei ole muuttanut ohjeistustaan Irakin matkustustiedotteessa, jossa on jo ennenkin suositeltu välttämään kaikkea matkustamista Irakiin.