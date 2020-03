Kovia koronatoimia karttanut Britannia teki viimein täyskäännöksen – turha liikkuminen on kielletty, perhejuhlista vain hautajaiset sallitaan

Britanniassa tiistai ei ole tavallinen tiistai. Maanantai-iltana pääministeri Boris Johnson ilmoitti maan ottavan käyttöön tiukat liikkumisrajoitukset ainakin kolmen viikon ajaksi.

Britanniassa hallitus ehti saada risuja esimerkiksi siitä, että se salli koulujen pysyä avoinna pidempään kuin Euroopan maat yleisesti. Kovempia toimia vaadittiin äänekkäästi myös sen jälkeen, kun aurinkoinen viikonloppu kokosi ihmisiä puistoihin ja ulkoilualueille.

Maanantaina hallitus teki täyskäännöksen ilmoittamalla, että tiistaista lähtien kotoa saa lähteä vain välttämättömästä syystä ja kaikki yli kahden henkilön kokoontumiset kielletään.

Esimerkiksi ravintolat ja kaikki sellaiset kaupat, jotka eivät myy välttämättömiä tarvikkeita, suljetaan. Muun muassa kirkot, kirjastot ja leikkipuistot suljetaan.

Tärkeät perhejuhlat kuten häät ja ristiäiset kielletään. Hautajaiset voidaan järjestää.

– Yksikään pääministeri ei haluaisi ottaa käyttöön tällaisia toimia. Olen täysin selvillä siitä, millaisia vaikutuksia tällä on ja tulee olemaan ihmisten elämälle, heidän yrityksilleen ja työpaikoilleen. Ja juuri siksi me olemme valmistellet suuren ohjelman, jolla tuetaan työntekijöitä ja yrityksiä, Johnson sanoi.

Maassa kokoontumisrajoituksia valvoo poliisi, joka voi sakottaa, jos rajoituksia ei noudateta.

"Hyviä vaihtoehtoja ei ole"

Britanniassa oli maanantaihin mennessä tiedossa yli 6 600 koronavirustartuntaa. Koronakuolemia maassa on yli 330.

– Hyviä vaihtoehtoja ei vain ole. Tiestä eteenpäin tulee kova, ja surullinen tosiasia on, että tulemme menettämään paljon ihmishenkiä, pääministeri Johnson sanoi.

Pääministerin aikailu kovempien keinojen suhteen on jakanut myös konservatiivipuoluetta. Esimerkiksi entinen terveysministeri Jeremy Hunt sanoi, että Britannia voi olla matkalla kohti Italian kohtaloa ilman kovia toimia. Etenkin Pohjois-Italiassa terveydenhuoltojärjestelmä on ylikuormittunut ja satoja ihmisiä on kuollut päivittäin koronavirukseen.

– Voi olla liian myöhäistä välttää Italian kohtalo. Mutta jotta siihen olisi edes pieni mahdollisuus, meidän täytyy kieltää kaikki epäolennainen liikkuminen, Hunt sanoi Guardianin mukaan.

– Meidän ei pidä pyytää ihmisiä välttämään toisiaan, vaan meidän valvoa, että näin tapahtuu, hän jatkoi.

Pääministeri puolestaan sanoi uskovansa, että taistelu virusta vastaan voitetaan.

– Selviämme ja nousemme tästä vahvempana kuin koskaan. Voitamme koronaviruksen ja teemme sen yhdessä, Johnson sanoi.

Uusia rajoituksia seurataan koko ajan. Niitä lievennetään kolmen viikon kuluttua, jos se on mahdollista.

Koronapandemia kiihtyy

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan virusta on tavattu jo 174 maassa, joissa todettuja tartuntoja on lähes 380 000. Virukseen on kuollut 16 500 ihmistä.

WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi tilannekuvakatsauksessaan, että maailmanlaajuisesti pandemia näyttää saavan edelleen lisää kierroksia. Ghebreyesus huomautti, että viruksella kesti 67 päivää tartuttaa ensimmäiset satatuhatta ihmistä. Seuraava satatuhatta tartuntaa vei 11 päivää ja kolmas enää neljä päivää.

Terveysjärjestöjohtajan mukaan ihmiskunta ei kuitenkaan ole pandemian etenemisen avuton sivustaseuraaja, vaan liikkumista rajoittavilla toimilla tartunta-aallon kehityskulkuun voidaan vaikuttaa.

Koronaviruspandemia rajoittaa uutistoimisto AFP:n mukaan jo 1,7 miljardin ihmisen liikkumista.