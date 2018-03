Kreikan ja Turkin rajalla pidätetyt toimittajat pääsivät vapaaksi

Kreikassa pidätetyt saksalaistoimittajat pääsivät lauantaina vapaiksi.

Mies ja nainen pidätettiin perjantaina, koska he olivat kielletyllä alueella Kreikan ja Turkin rajalla. Saksalaiselle NDR-kanavalle työskentelevä kaksikko oli tekemässä dokumenttia raja-alueella kulkevasta siirtolaisreitistä.

Toimittajat kertoivat menneensä alueelle vahingossa, koska eivät tienneet sen olevan kiellettyä. NDR:n mukaan alue on huonosti merkitty.

Rajalla kulkeva Evrosjoki on jo vuosia ollut paikka, jossa Eurooppaa kohti pyrkivät ihmiset yrittävät onneaan. Viime aikoina alueelta on myös kuultu ihmisten laittomista käännytyksistä takaisin Turkkiin. Kreikan valtio on virallisesti kiistänyt tiedot.

Viime viikolla Turkki pidätti kaksi raja-alueella liikkunutta kreikkalaissotilasta. Sotilaat kertoivat ylittäneensä rajan vahingossa huonon sään vuoksi.