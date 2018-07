Kreikan palojen kuolonuhriluku nousi jälleen – kuolleita yli 90

Kreikan viranomaiset kertoivat sunnuntaina, että maastopalojen vahvistettu kuolonuhriluku on kasvanut jälleen kolmella. 91 ihmisen on nyt vahvistettu saaneen surmansa paloissa.

25 ihmistä on edelleen kateissa, pelastuslaitoksen tiedottaja myös kertoi sunnuntaina. 28 kuolleena löydettyä ihmistä on kuitenkin tunnistamatta, joten jopa kaikki kadonneeksi ilmoitetut voivat olla kuolleena löydettyjen joukossa.

Kuolonuhrien joukossa on useita lapsia. Neljän ulkomaalaisen on myös vahvistettu kuolleen paloissa.

Kreikan pääministeri Alexis Tsipras on sanonut kantavansa poliittista vastuuta tragediasta. Kreikan hallitusta on kritisoitu kovasanaisesti siitä, miten metsäpalot on hoidettu.

Asiantuntijoiden mukaan huono kaupunkisuunnittelu ja huonokuntoiset tiet metsäalueiden lähellä ovat osasyyllisiä maastopaloihin. Palojen syttymissyyksi on epäilty tuhopolttoa.

Kreikan hallitus on myöntänyt palojen sammutus- ja pelastustöihin 40 miljoonan euron apupaketin.