Kreikan tuore pääministeri nimitti jo ministereitä

Kreikan pääministeriksi valittu Kyriakos Mitsotakis on valinnut kabinettiinsa konkareita, joista ainakin osa on toiminut aiemminkin ministereinä. Kabinettiin on valittu vain kourallinen naisia.

Uudeksi valtiovarainministeriksi nimitettiin Christos Staikouras, 45, jonka ratkottavaksi tulee Kreikan talous. Maan valtionvelka on 180 prosenttia bruttokansantuotteesta. Staikouras on toiminut varavaltiovarainministerinä 2012–15.

Staikouras kuten myös tuore ulkoministeri Nikos Dendias, 59, on opiskellut Britanniassa. Myös Dendias on kantanut aikaisemminkin ministerin salkkua. Hän on vastannut yleisestä järjestyksestä, kun kansallissosialistisen äärioikeistolaisen Kultainen aamunkoitto -puolueen jäseniä alettiin tutkia liittyen rasismia vastustaneen rap-artistin murhaan vuonna 2013.

Tuore pääministeri teki myös lievän myönnytyksen äärioikeistolle. Hän nimitti kabinettinsa kehitys- ja sijoitusministeriksi Adonis Georgiadisin, joka on aikaisemmin joutunut pyytämään anteeksi mainostamiaan antisemitistisiä opuksia. Hän myi aikaisemmin kirjoja televisiossa.

Kabinetin ministerit vannovat valansa tiistaina, ja ensimmäinen tapaaminen pidetään keskiviikkona.