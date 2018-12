Kreikassa televisioyhtiön pääkonttorilla räjähti pommi – vaurioitti rakennusta, ei loukkaantuneita

Kreikassa kotitekoinen pommi on räjähtänyt radio- ja televisioyhtiö Skain pääkonttorilla Ateenassa. Poliisin mukaan pommi aiheutti pieniä vaurioita rakennukseen, jossa pääkonttori sijaitsee. Kukaan ei loukkaantunut.

Pommi räjähti aamuyöstä vajaa tunti sen jälkeen, kun toinen televisioyhtiö oli saanut nimettömänä tehdyn varoituspuhelun asiasta. Poliisi evakuoi rakennuksen, jossa Skain pääkonttori sijaitsee. Lisäksi rakennuksen lähiympäristö eristettiin.

Poliisin mukaan pommi oli sijoitettu lähelle rakennuksen ympärillä olevaa aitaa. Räjähdys rikkoi ikkunoita pääsisäänkäynnillä.

Terrorismin vastainen poliisi on aloittanut tutkinnan asiasta. Tutkinta keskittyy kreikkalaisiin ääriryhmiin.

Kreikassa on viime vuosina tehty useita pommi-iskuja, joiden kohteena on ollut muun muassa mediayrityksiä, julkisia yrityksiä ja suurlähetystöjä. Iskuista on syytetty anarkisteja tai äärivasemmistolaisia ryhmiä.