Kreikka ja Makedonia ovat päässeet sopuun Makedonian uudesta nimestä

Kreikka ja Makedonia ovat päässeet sopimukseen Makedonian uudesta nimestä, kertoo Kreikan pääministeri Alexis Tsipras.

– Olemme saavuttaneet sopimuksen, joka täyttää kaikki Kreikan asettamat vaatimukset, Tsipras kertoi televisiossa.

Hän ei kuitenkaan heti paljastanut, mikä uusi nimi on. Hänen mukaansa kyseessä on yhdistelmänimi, jossa on maantieteellinen määrite. Aiemmin keskusteluissa ovat olleet muun muassa Uusi Makedonia, Pohjois-Makedonia ja Ylä-Makedonia.

Maat ovat kiistelleet nimestä vuodesta 1991 lähtien. Kreikka ei ole hyväksynyt Makedonia-nimeä, koska se katsoo nimen kuuluvan pohjoiselle maakunnalleen. Uusi nimi herättänee voimakkaita tunteita rajan molemmin puolin. Nimisopimusta vastaan on osoitettu mieltä molemmissa maissa jo ennen sopimuksen syntyä.

Jos sopimus hyväksytään molemmissa maissa, se helpottaa Makedonian pääsemistä EU:n ja sotilasliitto Naton jäseneksi.