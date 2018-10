Kreikka voi pysäyttää Balkanin Nato-junan

Kreikka ja Makedonia sopivat viime kesäkuussa 30 vuotta jatkuneen kiistansa Makedonian nimestä. Tämän piti avata Makedonialle ovet sotilasliitto Naton seuraavaksi täysjäseneksi, kun Kreikka lopettaisi Makedonian blokkaamisen.

Kreikan puolustusministeri Panos Kammenos näyttää kuitenkin torpedoivan vielä kerran naapurimaan Nato-haaveet. Kammenos ilmoitti vastikään, että hänen nationalistis-ortodoksinen oikeistopuolueensa tulee vastaamaan ulosmarssilla, jos Makedonian nimisopimusta edes yritetään tuoda Kreikan parlamentin ratifioitavaksi.

– ”Pohjois-Makedonian tasavalta” oli meille viimeinen pisara... Me emme hyväksy termiä Makedonia (missään muodossa), Kammenos totesi Financial Timesin mukaan.

Kammenosin mukaan hänen puolueensa on valmis jopa Kreikan nykyisen hallituspohjan hajottamiseen, mikäli päähallituspuolue Syriza yrittää viedä Makedonia-sopimusta läpi muiden puolueiden avulla.

Laitavasemmistolaisella Syrizalla on 145 paikkaa ja Kammenosin ”Itsenäisillä kreikkalaisilla” seitsemän paikkaa Kreikan 300-paikkaisessa parlamentissa eli hallituksen jatko todella riippuu Kammenosin tahdosta.

Syriza saattaisi tosin pystyä jatkamaan myös yhden puolueen vähemmistöhallituksena ensi toukokuussa pidettäviin parlamenttivaaleihin asti, arvioivat Financial Timesin haastattelemat asiantuntijat.

Makedonian nimisopimus voitaisiin ajaa parlamentissa läpi esimerkiksi keskusta-vasemmistolaisen To Potami -puolueen avulla. Puolueen puheenjohtaja Stavros Theodorakis on jo ilmoittanut, että sen kuusi kansanedustajaa ovat tarvittaessa valmiita auttamaan Syrizaa asiassa.

Jossain määrin epävarmaa kuitenkin on, haluaako Syrizakaan pohjimmiltaan auttaa sotilasliitto Naton levittäytymistä Balkanilla muutama kuukausi ennen parlamenttivaaleja.

Varsinkin kun mielipidetiedustelut osoittavat, että valtaosa kreikkalaisista vastustaa viime kesäkuussa syntynyttä Makedonia-sopimusta.

Sopimuksen Akilleen kantapäänä pidetään erityisesti sitä, että siinä erikseen hyväksyttiin ”makedonian kielen ja etnisyyden” olemassaolo, vastineeksi sille, että valtion nimi vaihtui Makedoniasta Pohjois-Makedoniaksi.

Näiden käsitteiden käyttö hämärtää kriitikoiden mukaan sitä tosiasiaa, että muinainen Makedonia – antiikin ajan suurvalta – oli ennen muuta kreikkalaisten luomus.

Makedonia-sopimuksen kreikkalainen pääneuvottelija, ulkoministeri Nikos Kotzias erosi toissa viikolla Kreikan hallituksesta. Eron syyksi kerrottiin yhteenotto puolustusministeri Panos Kammenosin kanssa.

Ulkoministerin tehtävät on nyt tilapäisesti siirretty pääministeri Tsiprasille. Syrizassa on oltu huolissaan hallitusyhteistyön jatkonäkymistä, johon Tsipras on todennut, että ”Panosin kanssa voidaan elää”.

Panos Kammenosin tiukan Makedonia-linjan epäillään liittyvän hänen Venäjä-suhteisiinsa. Financial Times kertoi jo tammikuussa 2015, miten läntiset tiedustelupalvelut yrittivät selvittää Kammenosin moninaisia kytkyjä valtapuolue Yhtenäiseen Venäjään ja esimerkiksi miljardööri Konstantin Malofejeviin.

Samanlainen selvitys oli tosin käynnissä myös ulkoministeri Nikos Kotziasista.