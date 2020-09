Kreml: Venäjää ei pidä syyttää Navalnyin myrkyttämisestä – "Emme hyödy tämän henkilön myrkyttämisestä"

Venäjän valtiota ei pidä syyttää oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä, sanoo presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov. Hänen mukaansa perusteita tällaisiin syytöksiin ei ole eikä Venäjä aio sellaisia myöskään hyväksyä.

Peskovin mukaan länsimaiden ei pitäisi tehdä tapauksesta liian hätäisiä johtopäätöksiä. Hän sanoi Venäjän haluavan jatkaa vuoropuhelua Saksan ja muiden Euroopan maiden kanssa.

– Emme ymmärrä, mikä voisi olla syy jonkinlaisille pakotteille (Venäjää vastaan), Peskov sanoi.

Navalnyia hoidetaan Saksassa, missä tehtyjen tutkimusten mukaan hänet on myrkytetty Novitshok-perheeseen kuuluvalla hermomyrkyllä. Samaa ainetta käytettiin aiemmin entistä venäläistä kaksoisagenttia Sergei Skripalia ja tämän tytärtä vastaan Britanniassa.

Peskov myös lisäsi, ettei Venäjällä ole hänen arvionsa mukaan henkilöä tai ryhmää, joka hyötyisi jotenkin "tämän henkilön" myrkyttämisestä. Putinin tiedottaja noudatti Venäjän johdon omaksumaa linjaa, jonka mukaan Navalnyin nimeä ei haluta lausua ääneen. Hän viittasi Navalnyiin myös "Berliinin potilaana".

Nord Stream 2:n koh talo nousi tapetille

Saksan hallitus vahvisti eilen tiedon, että Navalnyi myrkytettiin. Saksan hallituksen mukaan oppositiojohtajalle berliiniläissairaalassa tehdyt testit varmistivat asian yksiselitteisesti.

– On järkyttävää, että Aleksei Navalnyi on joutunut kemiallisella hermomyrkyllä tehdyn hyökkäyksen uhriksi Venäjällä, sanoi hallituksen edustaja Steffen Seibert lausunnossaan.

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin mukaan myrkytys nostaa esille vakavia kysymyksiä, joihin vain Venäjä voi vastata ja joihin sen myös pitää vastata.

Saksan mediassa on jo noussut esille kriittisiä kommentteja siitä, voidaanko kiisteltyä Nord Stream 2 -kaasuputkihanketta jatkaa Navalnyin myrkytyksen jälkeen.

Johtava poliitikko haluaa keskeyttää putkihankkeen

Saksan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Norbert Röttgenin mukaan EU:n pitäisi yhdessä päättää Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen pysäyttämisestä. Hän tviittaa, että Euroopan pitäisi vastata venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin myrkytykseen tavalla, jonka Venäjän presidentti Vladimir Putin ymmärtää.

Saksalaisen ARD-television haastattelussa Röttgen perusteli, että kaasuputkihankkeen toteuttaminen loppuun saakka palkitsee Putinin ja rohkaisee häntä jatkamaa entisellä linjalla. Röttgenin mukaan EU:n johtavien valtioiden Saksan ja Ranskan, erityisesti presidentti Emmanuel Macronin, on syytä arvioida muutenkin uudelleen pyrkimyksiään yhteistyöhön Venäjän kanssa.

– Unelmoinnin strategisesta kumppanuudesta pitää loppua, Röttgen sanoi.

Röttgenin mukaan reagointi "ihmisyyttä halveksivaan" Navalnyin myrkytystapaukseen ei ole vain Venäjän ja Saksan välinen asia. Saksan mielipide on kuitenkin tärkeä, koska maa on ajanut kaasuputkihanketta vastoin monien muiden EU-maiden linjaa, liittokansleri Merkelin CDU-puoluetta edustava Röttgen sanoo.

Saksa tuo jo nyt lähes 40 prosenttia kaasustaan Venäjältä, ja Röttgenin mukaan määrän nostaminen edelleen voi johtaa riippuvuuteen. Saksalla ja EU:lla on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa, koska Venäjä ja Putin ovat jo riippuvaisia kaasunmyynnistä länteen.

– Me olemme vahvempia. Putin ei ymmärrä kuin yhtä kieltä, kaasuostoja, Röttgen sanoo.

Venäjältä Saksaan kaasua tuova Nord Stream 2 -kaasuputki on rakennettu lähes valmiiksi Itämeren pohjaan. Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom on kaasuputken suurin omistaja. Myös suomalaisyhtiö Fortumilla on osuus putkihankkeessa sen osittain omistaman saksalaisen Uniper -yhtiön kautta, joka rahoittaa putken rakennusta.

Ennen keskiviikkoa Merkel oli sanonut, että kaasuputki hanke jatkuisi ennallaan tapauksesta huolimatta.

Lähde myös: AFP, Tass