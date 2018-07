Kremlin agenttina Yhdysvalloissa pidätetty Butina on ollut nuoresta pitäen hulluna aseisiin

Helsinki

Viileä, pisteliäs, asiallinen. Muun muassa tällaisilla adjektiiveilla kuvailee New Republicin entinen Moskovan-kirjeenvaihtaja Julia Ioffe nyt Yhdysvalloissa Venäjän agentiksi epäiltynä pidätettyä Marija Butinaa vuonna 2012 kirjoittamassaan jutussa. Ioffe haastatteli tuolloin 23-vuotiasta Butinaa entisellä KGB:n ampumaradalla, jossa tämä opetti vierailleen ampumista.

– Toivon, että lähdette täältä fiilistellen sitä, että olette pidelleet käsissänne jotain niin voimakasta, jotain niin uskomatonta. Joten nauttikaa! Oh! Täällä tulee olemaan adrenaliinia, Butina toivotti vieraat tervetulleeksi Ioffen mukaan.

Jutun otsikko on "Venäjän asehullun nousu", ja se keskittyy Butinan ase-aktivismiin. Butina perusti Venäjällä 2011 järjestön, joka ajaa kansalaisten oikeutta kantaa aseita mukanaan. Hän oli myös aselobbausta harjoittavan Kansallisen kivääriyhdistyksen (NRA) jäsen jo jutun julkaisun aikaan.

Butinan omaan ryhmään kuului 400 jäsentä vuonna 2012, Ioffen mukaan joukossa oli sekä kommunisteja että kansallismielisiä. Butina itse äänestää Vladimir Putinia ja hänen valtapuoluettaan, artikkelissa todetaan.

Butina on kotoisin Altain alueelta Siperiasta ja muuttanut jutun mukaan sieltä 22-vuotiaana Moskovaan. Ioffe kertoo hänen saaneen pian vaikutusvaltaisen tukijan Duuman korkea-arvoisesta poliitikosta Aleksandr Torshinsta, joka myös on NRA:n jäsen.

Nyt 29-vuotias Butina on jutun ilmestymisen jälkeen opiskellut Washingtonin yliopistossa kansainvälisiä suhteita ja valmistunut ABC Newsin mukaan toukokuussa. ABC Newsin mukaan hän on viimeiset kaksi vuotta keskittynyt opinnoissaan globaaliin turvallisuuteen.

Venäjän media noteerasi pidätyksen

Butina pidätettiin Washingtonissa maanantaina. Vangitsemisoikeudenkäynnin on määrä olla keskiviikkona. Hänen epäillään työskennelleen Kremlin korkean tason viranomaisen ohjauksessa. Amerikkalaismedian mukaan viranomainen on todennäköisesti Torshin, joka on Putinin läheisiä liittolaisia ja nykyään Venäjän keskuspankin varajohtaja.

Butinaa epäillään yrityksistä vaikuttaa Yhdysvaltojen politiikkaan. Uutistoimisto AFP:n mukaan oikeusministeriön mielestä Butina rikkoi Yhdysvaltain lakeja, koska ei kertonut viranomaisille toimineensa Venäjän nimissä.

Myös Venäjän media noteerasi pidätyksen laajasti.

Amerikkalaismedian mukaan Butina on tavannut aktiivisesti amerikkalaisia poliitikkoja ja osallistunut poliittisiin tilaisuuksiin. Hänen asianajajansa sanoo ABC Newsille, että se tuskin on shokeeraavaa käytöstä Venäjän kansainvälisten suhteiden opiskelijalta, joka asuu Washingtonissa.

Valkoisen talon toimittajien West Wing Reports julkaisi tiistaina Twitterissä New York Timesin kuvan viime vuoden toukokuulta, jossa Butina on presidentti Donald Trumpin työhuoneessa. Hän kuuluu venäläiseen seurueeseen, jota johtaa ulkoministeri Sergei Lavrov. New York Timesin mukaan kuvan on ottanut Venäjän virallinen uutistoimisto Tass, koska amerikkalaiselta medialta oli tilaisuuteen pääsy kielletty.