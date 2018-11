Krimillä kuohuu nyt vesipulan takia: "Voi johtaa uuteen sotaan"

Venäjän miehittämä Krimin niemimaa kärsii yhä vakavammaksi käyvästä vesipulasta sen seurauksena, että Ukraina sulki vuonna 2014 Krimille johtavan makean veden kanavan.

Dneprin–Krimin kanava toi vuonna 2013 Krimille noin 86 prosenttia sen tarvitsemasta makeasta vedestä.

Kun Krim ilmoitti liittyvänsä Venäjän osaksi niin sanotun kansanäänestyksen jälkeen, Ukraina ilmoitti pistävänsä hanat kiinni. Niitä ei ole saatu auki tähän päivään mennessä.

Tänä vuonna tilannetta on pahentanut poikkeuksellisen kuuma kesä ja poikkeuksellisen niukat sateet.

Ukrainan uutistoimisto Unianin mukaan vesipula on muuttunut kriittiseksi erityisesti niemimaan pohjois- ja itäosissa.

Arvostettu amerikkalainen Jane’s Intelligence Weekly arvioi viime heinäkuussa, että Krimin vesipula voi johtaa uuteen sotaan, koska sota tarjoaisi Venäjällä nopeimman ja halvimman ratkaisun huutavaan ongelmaan.

Unian-uutistoimisto väitti viime viikolla, että venäläisten korvaavat vesihuoltoratkaisut ovat osoittautuneet täysin epäonnistuneiksi.

Venäläiset geologit löysivät pahimmalta vesipula-alueelta – Krimin itäiseltä Kertshin niemimaalta – uusia pohjavesivarantoja, joista porattua vettä alettiin johtaa jakelukanavaan.

Uustuotanto ei kuitenkaan riittänyt alkuunkaan kotitalouksien ja teollisuuslaitosten tarpeisiin.

– Tämä kaikki johti tosiasiassa ympäristökatastrofiin. Krimin pohjois- ja erityisesti itäosissa ei ole enää pohjavesivarantoja. Kaivoihin on sen sijaan alkanut ilmestyä suolaista merivettä, sanoo ulkokrimiläinen politologi Jevgenia Gorjunova.

Ukraina ja Venäjä käyvät armotonta propagandasotaa, ja myös Unianin vesipulajuttu on nähtävä tässä valossa.

Varmaa joka tapauksessa on, että krimiläisten vesi tuli ennen vuotta 2014 lähes yksinomaan Ukrainasta.

Varmaa on sekin, että syntynyttä vesivajetta on yritetty paikata etsimällä uusia pohjavesivarantoja entistä syvemmältä Krimin kallioperästä.

Esimerkiksi rutikuivalla Kertshin niemimaalla uusien esiintymien piti tuottaa vettä noin 175 000 kuution päivävauhdilla, uutisoi Venäjän propagandakanava Sputnik keväällä 2015. Määrän piti kattaa niemimaan puolen miljoonan asukkaan kaikki tarpeet.

Näin ei ilmeisestikään käynyt.

Kun al-Jazeera-kanavan Mansur Mirovalev vieraili Krimillä tammikuussa 2017, pääsi hän uutisoimaan alueen ”kroonisesta vesipulasta”, joka on tuhonnut keinokasteluun perustuvan maatalouden.

Aiempi lähes 400 000 hehtaarin keinokastelualue oli kutistunut yhteen kolmaskymmenesosaan, kertoi alueen maatalousministeri Andrei Rjumshin.

Krimin tärkein makean veden allas, Taigan, oli tuolloin kutistunut noin kolmasosaan aiemmasta.

Nyt altaiden pinta on edelleen laskenut ja vedenjakelussa on alkanut olla katkoksia pääkaupunkia Simferopolia myöten, kirjoittaa uutistoimisto Unian.

Teollisuuskin on ihmeissään. Esimerkiksi Armjanskin kemikaalitehtaan viime elokuinen tragedia – massiivinen rikkikaasuvuoto, joka johti satojen ihmisten evakuointiin viikkojen ajaksi – olisi voitu välttää, jos tehtaalla olisi ollut riittävät vesivarastot.

– Nyt tehtaalle on luvattu vetää kilometrien mittainen merivesiputki, mutta tietääksemme mitään ei ole tapahtunut, Jevgenia Gorjunova piikittelee.

Se ei ole estänyt tehtaan uudelleenavaamista. Onnettomuudesta on nostettu syytteet rajan takana olevia ukrainalaisia vastaan.

Ei välttämättä tunnu arjessa – vielä

Krimin pohjavesien suolaantuminen on todellinen iso uhkakuva, jonka on arveltu johtavan jopa niemimaan jonkinasteiseen autioitumiseen seuraavan 30 vuoden aikana.

Vettä voitaisiin toki tuottaa merivedestä suolanpoistomenetelmillä, mutta se tulisi todella kalliiksi. Kysymys on kuitenkin yli kahden miljoonan ihmisen alueesta.

Vettä voitaisiin myös tuoda putkella Kertshinsalmen takaa, Krasnodarin alueelta, mutta riittäisikö siellä virtaavan Kuban-joen vesi kahdelle alueelle? Kaikki eivät siihen usko.

Tiedustelin tilanteen vakavuutta Krimin pääkaupungissa Simferopolissa asuvalta yliopiston englannin kielen lehtorilta, joka toimi tulkkinani vuoden 2016 Krimin juttumatkalla. Sähköpostivastaus tuli nopeasti.

– Vedenjakelun osalta en tiedä mitään ongelmia. Vuodesta 2014 lähtien meillä on ollut sateita juuri silloin kun niitä eniten tarvitaan (kesäkuussa), ja vaikka tänä vuonna tilanne on ollut vähän erilainen ja sato on pahasti kärsinyt, ihmiset kyllä saavat riittävästi vettä kotitalouksiinsa, hän kirjoittaa.

Krimiläisten todellisia ongelmia ovat hänen mukaansa hintojen nousu ja lännen talouspakotteiden aiheuttama kurimus, mikä tarkoittaa tavallisen ihmisen kohdalla esimerkiksi rajoitettuja mahdollisuuksia käydä verkkokauppaa.