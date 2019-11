Kuivuus ja hirmuhelle ruokkivat Australiassa riehuvia satoja maastopaloja – "Sääolosuhteiden odotetaan pahenevan"

Yli 300 maastopaloa riehui pitkin Australian itärannikkoa tiistaina saaden pökköä pesään navakasta tuulesta, hirmuhelteestä ja kuivasta maastosta.

Lämpötila kohosi kuivuuden riivaamilla alueilla 40 asteeseen, ja tuulennopeus ylsi noin 22 metriin sekunnissa. Asiantuntijat uskovat, että vasta alkutekijöissään olevasta maastopalokaudesta tulee yksi Australian historian pahimmista.

Maastopalot saavuttivat tiistaina myös Sydneyn esikaupunkialueet. Esimerkiksi noin 15 kilometriä Sydneyn keskustasta sijaitsevalla Turramurran esikaupunkialueella riehui kaksi paloa. Puutarhat kytivät, ja sankka savu täytti ilman. Kaksi paloa raivasi tietään läpi eukalyptusmetsän, mutta ne saatiin taltutettua. Ilmassa lentävät kipinät sytyttivät uusia paloja.

– Kipinät sytyttivät tulipaloja talojen etupihoilla, kertoo Turramurrassa asuva Nigel Lush.

Lushin mukaan kipinä oli esimerkiksi sytyttänyt yhden talon katon tuleen.

Tuhannet palomiehet työskentelivät aamuvarhaisesta eri puolilla Uutta Etelä-Walesia, missä tilanne on ollut pahin. Esimerkiksi Hillvillen kaupungissa tuli on korventanut 25 000 jalkapallokentän kokoisen alueen.

Daniel Stevensin perhe, kuten monet muut, on pakannut tavaransa, mutta kieltäytynyt jättämästä kotiaan ja kaikkea omistamaansa. Perhe on päättänyt, että he lähtevät vain jos tuli ylittää tietyn rajan.

– Taistelemme ensin, Stevens sanoi.

Sammutustöiden arvioidaan kestävän viikkoja

Palomiehet ovat kutsuneet Uuden Etelä-Walesin tilannetta katastrofaaliseksi. Osavaltion palolaitoksen johtaja Shane Fitzsimmons kertoi, että yli 2 000 palomiestä jatkaa keskiviikon vastaisen yön yli sammuttaakseen osavaltiossa riehuvat 70 paloa, joista 40 ei ollut hallinnassa vielä illalla.

Fitzsimmonsin mukaan tiistai-iltaan mennessä kymmenkunta rakennusta oli vaurioitunut ja muutamia lieviä vammoja oli raportoitu. Hän arvioi, että palomiehet työskentelevät palojen parissa vielä viikkoja.

Päiviä kestäneet palot ovat aiheuttaneet kolmen ihmisen kuoleman ja tuhonneet ainakin 150 taloa. Fitzsimmonsin mukaan sääolosuhteet voivat muuttua tulipaloille yhä suotuisammiksi.

– Sääolosuhteiden odotetaan pahenevan, Fitzsimmons kertoi ja kehotti lähialueilla asuvia pysymään valppaina.

Tiistaina Uudessa Etelä-Walesissa 600 koulua piti ovensa kiinni. Ihmisillä ei ollut myöskään asiaa moniin Australian kansallispuistoista. Viikonlopuksi Coffs Harbouriin osavaltion pohjoisosaan kaavailtu Australian MM-ralli peruttiin tiistaina palojen takia.

Armeija auttoi päivän mittaan pelastuslaitosta muun muassa logistiikassa ja veden kuljettamisessa paloalueille lentokoneella.