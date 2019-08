Kulotus kielletään Brasiliassa kahdeksi kuukaudeksi

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on allekirjoittanut määräyksen, jolla kielletään muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kaskeaminen maassa kahden kuukauden ajaksi, kertoo maan media viitaten hallituslähteisiin.

Määräys on tarkoitus julkistaa myöhemmin tänään.

Brasilian hallinto ilmoitti eilen hyväksyvänsä sittenkin ulkomaisen taloudellisen avun Amazonin metsäpalojen sammuttamiseksi sillä ehdolla, että maa saa itse hallita sille tarjottuja rahoja.

G7-maiden kokousta isännöinyt Ranskan presidentti Emmanuel Macron kertoi maanantaina, että maat avustavat palojen taltuttamista 22 miljoonalla dollarilla eli noin 20 miljoonalla eurolla. Valtaosa summasta oli varattu sammutuslentokoneiden lähettämiseen alueelle.

Sotilaslentokoneet tiputtavat tuhansia litroja vettä palaneiden alueiden yllä ja noin 2 500 sotilasta auttaa palojen sammuttamisessa. Aiemmin hallitus lupaili, että sammutustöihin olisi käytettävissä yli 43 000 sotilasta.

Maanantain ja tiistaina aikana Brasiliassa syttyi tai sytytettiin toistatuhatta uutta metsäpaloa. Yhteensä paloja on ollut tänä vuonna jo yli 83 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 2010. Yli puolet paloista on Amazonin alueella.