Kun isä Intiassa lampun ostaa – kasvava kulutus pakottaa etsimään uusia energiaratkaisuja

Aurinko porottaa pienessä Daragaonin kylässä Intian Chattisgarhissa ja lämpötila nousee 35 asteeseen lokakuun lopussa. Kylmää juomaa ei kuitenkaan kylästä löydy, sillä vain kahdessa kodissa on jääkaappi.

Daragaonin kylä sai sähköt 17 vuotta sitten. Vuoteen 2012 mennessä kaikissa kylän 52 taloudessa oli ainakin yhden hehkulampun verran sähköä.

Sitten alkoi tapahtua. Yksi lamppu ei kauan riittänyt vaan valoa tarvittiin enemmän. Tuuletin tuo elämänlaatua polttavan kuumaan talvikauteen ja televisiossa riittää katsottavaa. Kännykät vaativat lataamista ja musiikkilaitteita tarvitaan juhlakaudella.

Intian pääministeri Narendra Modi ilmoitti huhtikuussa, että maan jokaisessa 600 000 kylässä on nyt toimiva sähköverkko.

Se ei kuitenkaan vielä tarkoita, että kaikilla asukkailla olisi pääsy sähköverkkoon tai että sähköä riittäisi kaikille kaikkina vuorokaudenaikoina. Maaseudulla moni vasta haaveilee siitä ensimmäisestä lampusta, televisiosta tai jääkaapista nyt puhumattakaan.

Syrjäseudulla ratkaisu löytyykin usein uusiutuvasta energiasta ja paikallisesta pienverkosta.

Sillä, miten Intian kyliin lopulta tuotetaan sähkö, on merkitystä koko maapallon kannalta. 1,3 miljardin asukkaan Intia on maailman neljänneksi suurin kasvihuonekaasujen päästäjä Kiinan, Yhdysvaltojen ja Venäjän jälkeen.

Käännös aurinkoenergiaan

Viime vuosiin saakka Intian sähköistysprojekti on perustunut hiilivoiman lisäämiseen, mutta nyt asenteissa on tapahtunut selvä käänne.

Vaikka 60 prosenttia Intian energiasta tuotetaan yhä hiilellä, asennettiin maassa viime vuonna jo enemmän aurinko- ja tuulivoimaa kuin hiilivoimaa.

Viime vuonna peruttiin viiden uuden hiilivoimalan rakentaminen ja uusia aurinkovoimaloita avataan. Tällä haavaa energiasta 14 prosenttia tuotetaan uusiutuvalla energialla.

Tutkijat uskovat, että tulevaisuudessa monessa kehittyvässä maassa kotitaloudet voivat tuottaa osan omasta sähköstään aurinkopaneelien avulla. Vielä toistaiseksi aurinkopaneelien tehot eivät riitä esimerkiksi jääkaappien tarpeisiin.

– Chattisgarh on Intiassa ensimmäinen osavaltio, jossa sähköistys on näin pitkällä pienissäkin kylissä, Rajnandgaonin aluevastaava Avinash Das Intian World Visionista sanoo.

Sähkö kylään tuotetaan polttamalla hiiltä, jota pitäisi riittää ainakin 100–150 vuodeksi.

Das ei pidä aurinkoenergiaa vielä varteenotettavana vaihtoehtona. Hän uskoo kuitenkin, että koko ajan keksitään keinoja myös siihen, miten hiilen polttamisesta syntyviä päästöjä pystytään vähentämään.

Vaikka sähköä saatetaan joutua maaseudulla aika ajoin säännöstelemään, se on kuitenkin halpaa.

Useimmissa talouksissa Daragaonissa sähköä tarvitaan valaistukseen, tuuletukseen ja televisioon. Tällainen kulutus maksaa noin 200–250 rupiaa (alle kolme euroa) kuussa. Mitä enemmän kulutusta, sitä enemmän sähkö maksaa.

– Vain kahdessa kodissa meidän kylässä on jääkaappi. Minulla itselläni sellaista ei vielä ole, kyläpäällikkö Mansuku Sinha kertoo.

Daragaonissa muistetaan aika ennen sähköjä.

– Aikaisemmin asuttiin pimeässä ja oli paljon käärmeiden ja skorpionien puremia. Nyt lapset voivat tehdä kotiläksyjä myös iltaisin, Sinha sanoo.

Fortum sijoittaa Intian aurinkoon

Suomalainen valtionyhtiö Fortum satsaa voimakkaasti Intian aurinkoenergiaan. Yhtiö aikoo sijoittaa lähivuosina miljoonia euroja aurinkovoimalaitoksiinsa Intiassa.

Fortumilla on tällä hetkellä Intiassa nejä aurinkovoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 185 megawattia.

– Lisäksi rakenteilla on 250 megawatin aurinkovoimalaitos, jonka on määrä valmistua syyskuussa 2019, Piia Siukonen Fortumin viestinnästä kertoo.

Fortumilla ei ole markkinaosuustavoitteita Intiassa, mutta mukana on oltava, koska Intia on yksi kolmesta isoimmasta aurinkomarkkinasta globaalisti.

Intia aikoo kolminkertaistaa uusiutuvan energiantuotantonsa vuoteen 2022 mennessä. Viime vuonna maassa asennettiin jo enemmän aurinko- ja tuulivoimaa kuin hiilivoimaa. Kasvua selittää se, että uusiutuvan energian hinta on laskenut reilusti.

Hallitus on ennustanut, että Intia ylittää sille vuonna 2015 Pariisissa asetetut ilmastotavoitteet ja tuottaisi 43 prosenttia sähköstään uusiutuvalla energialla jo vuonna 2027. Intian sähköntarpeen on arvioitu kasvavan seuraavan 25 vuoden aikana vuosittain 7,4 prosenttia.

Toinen selitys aurinkoenergian suosioon saattaa löytyä ilmastosta. Keskiluokan kulutus kasvaa, mutta toisaalta he ovat myös ensimmäisinä protestoimassa kaupunkien ilmaa, jota on jo vaikea hengittää. Delhin ilmasta mitattujen pienhiukkasten määrä ylittää useita kertoja vuodessa yli 70-kertaisesti tason, jota Maailman terveysjärjestö WHO pitää pitkällä aikavälillä turvallisena.

Sähköautot liikenteeseen

Intiassa on tehty linjaus liikenteen sähköistämisestä. Tavoite on, että vuoteen 2030 mennessä yhtään perinteistä polttoaineella toimivaa autoa ei ole enää ole markkinoilla.

Tällä hetkellä maassa on vasta 7 500 täyssähköautoa, mutta kasvua on odotettavissa Intian hallituksen tukitoimien takia. Myös Fortum on mukana rakentamassa sähköautojen latauspisteitä maahan. Se suunnittelee myös ruotsalaisen Clean Motionin kanssa kevyille sähköajoneuvoille suunnattua akunvaihtojärjestelmää.