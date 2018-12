Kuningatar Elisabet kaipaa joulupuheessaan kunnioitusta ja inhimillisyyttä

Kuningatar Elisabet toivoo perinteisessä joulupuheessaan kunnioitusta ja kohteliaisuutta EU-eron pahoin kahtiajakamalta Britannialta. Kuningattaren vuosittainen televisiopuhe esitetään huomenna.

Puhe on samalla 92-vuotiaalle kuninkaalliselle harvinainen tilaisuus ottaa henkilökohtaisesti kantaa maan lähtöön Euroopan unionista. Perinteisesti brittihovi pysyy tiukasti erossa politiikasta, mikä nostaa kuningasperheen selvästi päivittäisten poliittisten kiistojen yläpuolelle.

Hovin julkaisemien puheenpätkien perusteella kuningatar ei tälläkään kertaa ota suoraan kantaa EU-eroon. Hän kuitenkin muistuttaa, että myös syvimpien erimielisyyksien aikana toisten kohteleminen kunnioituksella ja inhimillisesti on "hyvä ensiaskel kohti parempaa yhteisymmärrystä".

Britanniassa joulukuu on ollut poliittisesti varsin myrskyisä. Pääministeri Theresa May selvisi luottamusäänestyksestä, mutta hänen pitkän väännön tuloksena syntynyt erostrategiansa on vaarassa romuttua viime metreillä.

Kuningatar Elisabet on yksi Britannian suosituimmista ihmisistä, ja hänen aikanaan maata on johtanut yli tusina pääministeriä. Hänen korkea ikänsä on kuitenkin herättänyt ajatuksia siitä, että seuraavaksi valta siirtyy 70-vuotiaalle prinssi Charlesille, joka on huomattavasti äitiään vähemmän suosittu hahmo.

Elisabet toteaa huomisessa puheessaan myös saaneensa voimaa perheeltään muuttuvina aikoina.

– Vuosien aikana näkemissäni muutoksissa usko, perhe ja ystävyys ovat olleet minulle paitsi ainoa pysyvä asia, myös henkilökohtaisen lohdun ja rauhoittumisen lähde, hän sanoo.