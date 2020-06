Kuolinsyyraportti: Poliisin laukauksiin Atlantassa kuollutta mustaa miestä ammuttiin selkään kahdesti

Yhdysvaltojen Atlantassa kuollutta mustaa miestä ammuttiin selkään kahdesti, selviää piirikunnan oikeuslääkärin kuolinsyyraportista. Asiasta kertoo muun muassa yhdysvaltalaiskanava CNN.

Poliisin epäillään ampuneen perjantaiyönä mustan Rayshard Brooksin, 27, kuoliaaksi pikaruokaravintolan pihalla. Tuoreen raportin mukaan Brooks kuoli luotien aiheuttamiin vaurioihin ja verenhukkaan. Raportissa kuolintavaksi määritellään henkirikos.

Ampumisesta epäilty poliisi on erotettu, ja toinen hänen seurassaan ollut poliisi on siirretty pois kenttätyöstä. Myös kaupungin poliisipäällikkö on eronnut tapauksen takia.

Brooks sanoi voivansa mennä kotiin

Perjantain tapahtumat saivat alkunsa, kun Wendy's -pikaruokaketjun työntekijät soittivat poliisit paikalle, koska Brooks nukkui autossaan tukkien ravintolan autokaistan.

Tilanteesta otetuissa vartalo- ja autokameravideoissa näkyy, että ensi alkuun Brooks oli tottelevainen ja ystävällinen poliiseja kohtaan, kertoo New York Times. Hän ehdotti, että lukitsisi autonsa poliisien valvonnassa ja kävelisi vähän matkan päässä asuvan siskonsa luokse.

– Voin vain mennä kotiin, Brooks sanoo videolla.

Poliisit tekivät Brooksille puhalluskokeen, minkä jälkeen häntä epäiltiin rattijuoppoudesta. Brooksin kuolemaan johtanut yhteenotto käynnistyi vasta, kun poliisit yrittivät laittaa Brooksin käsirautoihin.

Hän vastusti pidätystä ja lähti pakoon, kaapaten etälamauttimen yhdeltä poliiseista. Pakonsa aikana hän osoitti etälamauttimella poliisia, minkä seurauksena poliisi ampui häntä.

Brooks vietiin sairaalaan, mutta hän kuoli leikkauksen jälkeen.

Mielenosoitukset nostavat esiin vähemmistöjen kokemaa väkivaltaa

Georgian osavaltion Atlantassa osoitettiin viikonloppuna mieltä ampumisen jälkeen. Rasismia ja poliisin harjoittamaa väkivaltaa vastustavat mielenosoitukset ovat jatkuneet jo viikkoja ympäri Yhdysvaltoja. Protestit alkoivat, kun Minneapolisissa mustaihoinen George Floyd kuoli poliisin käsissä 25. toukokuuta.

Mielenosoitukset ovat nostaneet esiin erityisesti mustiin kohdistuvaa poliisin harjoittamaa väkivaltaa. Niissä on tuotu esiin myös esimerkiksi mustien transihmisten kokema väkivalta.

Sunnuntaina New Yorkissa osoitettiin mieltä erityisesti mustien transnaisten kohtamaa väkivaltaa vastaan. New York Timesin (NYT) mukaan transihmiset joutuvat usein väkivallan kohteiksi niin Yhdysvalloissa kuin muuallakin maailmassa.

NYT kirjoitti viime syksynä, että kuluneen vuoden aikana Yhdysvalloissa oli tapettu ainakin 18 transnaista. Heistä suurin osa oli ei-valkoisia. Lehden mukaan Yhdysvaltain lääkereiden ammattijärjestö kuvaili tilannetta tuolloin epidemiaksi.