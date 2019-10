Kurdit: Satoja Isis-taistelijoiden perheenjäseniä paennut leiriltä

Pohjois-Syyriassa Ain Issan leiriltä on paennut lähes 800 Isis-taistelijoiden perheenjäsentä, kertovat kurdiviranomaiset. Heidän mukaansa leirillä on tuhansia äärijärjestö Isisin jäsenten perheenjäseniä, mutta tällä hetkellä siellä ei ole vartijoita.

Leiri sijaitsee sen alueen lähistöllä, jossa Turkki sotii kurdijoukkoja vastaan.

Turkin hyökkäyksen on pelätty johtavan siihen, että Isisiin kuuluneita pääsee pakoon kurdien vartioimilta leireiltä ja Isis voimistuu muutoinkin uudelleen.

Kurdien vartioimissa vankiloissa on kaikkiaan arviolta 12 000 Isis-taistelijaa. Leireille puolestaan on sijoitettu suunnilleen saman verran ulkomailta alueelle tulleita naisia ja lapsia. Lapsia on arviolta 8 000, naisia 4 000.

Jopa satojatuhansia pakoon sotatoimien tieltä

YK:n arvion mukaan Turkin hyökkäys kurdijoukkoja vastaan on toistaiseksi pakottanut noin 130 000 ihmistä pakenemaan kotoaan. Järjestö uskoo, että luku nousee 400 000:een.

Toistaiseksi useimmat kotinsa jättäneet ovat löytäneet oleskelupaikan sukulaisten tai muun yhteisön luota. Yhä useampi kuitenkin päätyy muun muassa kouluihin perustettuihin majoituksiin.

Turkin sotatoimet Pohjois-Syyriassa alkoivat keskiviikkona, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump siirsi amerikkalaiset joukot pois alueelta.

Sotatoimista on seurannut useita kymmeniä siviiliuhreja. Pelkästään sunnuntaina on Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan kuollut 14 siviiliä.