Jos Venezuelan presidentti Hugo Chávez ja Kuuban hallitsija Fidel Castro olisivat saaneet päättää, Venezuela ja Kuuba saattaisivat tänä päivänä muodostaa sosialistisen liittovaltion.

Vuonna 2007 julkisuudessa alkoi Chávezin pitämän puheen jälkeen olla tietoja mahdollisesta liittovaltiokehityksestä. Venezuelan presidentti totesi puheessaan, että kuubalaiset ja venezuelalaiset ovat yksi kansa, jolla on kaksi presidenttiä.

Lopulta teoreettisen suunnitelman torppasivat Kuuban puolustusministeri ja Fidelin veli Raúl Castro sekä maan sotilasvoimat. Raúl pelkäsi Fidelin terveyden rakoillessa, että Chávez päätyisi hänen edelleen nokkimisjärjestyksessä ja sai Fidelin lopulta erottamaan monta Chávezin kannalla olevaa ministeriä ja diplomaattia.

Liittovaltiosuunnitelmista kertoo uutuuskirjassaan Mikko Pyhälä, joka toimi Suomen Venezuelan-suurlähettiläänä vuosina 2006–2013.

Pyhälän kirjoittama Kun yö saapuu Venezuelaan. Taistelu oikeusvaltiosta käy yksityiskohtaisesti läpi, miten Venezuelan kriisi kehittyi pikku hiljaa sosialistihallinnon alla. Kuuballa on ollut siinä merkittävä rooli.

Chávez hallitsi Venezuelaa vuosina 1999–2013. Castron vaikutus Venezuelaan ulottuu paljon pidemmälle historiaan kuin vain Chávezin valtakauteen.

Kun Castro nousi kommunistisen vallankumouksen jälkeen valtaan Kuubassa, Venezuela oli ensimmäinen maa johon hän teki valtionvierailun vuonna 1959.

Venezuelan ensimmäinen vaaleilla valittu presidentti Rómulo Betancourt oli auttanut Kuuban vallankumouksellisia aseita ja rahaa lähettämällä. Foreign Policy -lehden mukaan Castro kiinnitti jo tuolloin huomionsa Venezuelan mittaviin luonnonvaroihin – erityisesti maan maailman suurimpiin öljyvaroihin.

Kun Kuuban välit Neuvostoliiton kanssa lämpenivät, Betancourtin asenne muuttui. Castrolle hän totesi, että Venezuela myy luonnonvarojaan, ei lahjoita niitä, mikä rikkoi maiden välejä pahasti.

Öljystä pakkomielteen itselleen kehittänyt Castro siirtyi erilaiseen strategiaan: 60-luvulla Kuuba rahoitti sissisotaa käyneitä FALN-sosialistitaistelijoita Venezuelassa.

Se oli maan strategia myös muualla Latinalaisessa Amerikassa, mutta erityisesti Venezuelassa. Kun Venezuelan armeija murskasi sissijärjestön, Castro keksi taas uuden idean. Nyt hän soluttaisi sosialismin itse Venezuelan asevoimiin.

Paljon Castron kaukokatseisuudesta kertoo se, että hän ehdotti vuonna 1989 Venezuelan tuolloiselle presidentille Carlos Andrés Pérezille, että Venezuela alkaisi toimittaa öljyään Kuubaan. Neuvostoliitto, joka oli aiemmin Kuuban öljynlähde, saisi Venezuelan hallitseman Euroopan markkinan itselleen.

Ehdotus ei mennyt läpi, mutta siitä voi päätellä, että Castro näki Neuvostoliiton vääjäämättömän tuhon jo tuolloin.

Sosialistisia ajatuksia kannattavien upseerien soluttaminen Venezuelan armeijaan kulminoitui everstiluutnantti Hugo Chávezin johtamaan vallankaappausyritykseen Venezuelassa vuonna 1992. Se kuitenkin epäonnistui, ja Chávez päätyi telkien taakse.

Vapauduttuaan vankilasta vuonna 1994 Chávez matkusti Castron kutsumana Havannaan, jossa itse Kuuban presidentti oli tätä vastassa lentokentällä.

Tuolla vierailulla Castro hurmasi Chávezin. Castron perimmäisenä pyrkimyksenä oli koko Latinalaisen Amerikan kääntyminen sosialismiin, ja hän ajatteli sen onnistuvan Venezuelan kautta.

Castro sai Chávezin haaveilemaan presidentin virasta. Hän käytti taitavasti hyväkseen Chávezin turhamaisuutta ja istutti eläköityneen upseerin päähän ajatuksia Venezuelan hallitsemisesta.

Presidentiksi Chávez nousisi esittämällä maltillista uudistajaa, joka pikku hiljaa muokkaisi Venezuelasta kuubalaisen sosialismin mallin mukaisen valtion.

Takaa-ajatuksena Castrolla oli edelleen pääsy maan öljyvaroihin. Kuuba eli 1990-luvulla äärimmäisessä köyhyydessä ja nälänhädässä, eikä bensiiniä riittänyt kansan bussikuljetuksiin, sillä maan öljyvirrat olivat Neuvostoliiton kaaduttua huvenneet.

Chávez voitti presidentinvaalit vuonna 1998 Castron strategialla. Vuonna 1994 alkaneen pitkäjänteisen kampanjointinsa aikana hän vakuutti, ettei ole sosialisti, vaan kannattaa markkinataloutta.

Heti presidentiksi noustuaan Chávezin onnistui muokata Venezuelan perustuslakia radikaalisti. Hän järjesti perustuslakia säätävästä kansalliskokouksesta kansanäänestyksen, jossa 87,75 prosenttia äänestäneistä kannatti kansalliskokouksen perustamista.

Vain viisi prosenttia kansalliskokoukseen valituista edustajista tuli oppositiosta, joten Chávez sai nuijittua läpi perustuslain, joka mahdollisti demokratian muuttamisen opposition vaientavaksi harvainvallaksi.

Käännekohta Kuuban läsnäolossa Venezuelan päätöksenteossa tapahtui vuonna 2002, kun Chávez syrjäytettiin vallasta kahdeksi vuorokaudeksi.

Taustalla oli kuplinut pitkään, sillä porvaristo oli tyytymätön Chávezin maatilojen kansallistamisiin ja öljy-yhtiö PVDSA:n haltuunottoon. Lisäksi osa sotilas- ja tiedustelujohdosta oli huolissaan presidentin kuubalaismielisyydestä.

Viimeinen niitti oli ampumavälikohtaus, jossa chávinistit avasivat tulen rauhanomaisen mielenosoituksen hajottamiseksi huhtikuussa 2002. Asevoimien johto pidätti Chávezin ja nosti valtaan oman miehensä.

Chávez pääsi takaisin vallan kahvaan vain 47 tuntia syrjäyttämisen jälkeen Fidel Castron tuella ja avulla, eikä hän sen jälkeen enää luottanut venezuelalaisiin toimijoihin.

– Castro piti Chávezia otteessaan syöttämällä tälle ajatuksia, että häntä vastaan suunnitellaan salamurhia ja vain Kuuban vastavakoilu voi hänet pelastaa, Mikko Pyhälä sanoo.

Chávez lakkasi lentämästä hänelle varta vasten valmistetuilla venezuelalaiskoneilla ja korvasi ne kuubalaislentäjillä ja -koneilla. Kuubalaisia upseereita alkoi saapua Venezuelan sotilastukikohtiin ja maan armeija puhdistettiin Kuuban tiedustelupalvelun avulla "vastavallankumouksellisista".

Kuuban tiedustelupalvelu pääsi venezuelalaisen päätöksenteon ytimeen, kun kuubalaisia vakoojia ja agentteja asetettiin neuvonantajiksi Venezuelan ministeriöihin ja suurlähetystöihin.

Geopolitical Monitor -lehti arvioi, että Kuuban vaikutusvalta Venezuelassa kasvoi vuoden 2002 jälkeen mittoihin, joista voidaan puhua lähes demokratian vaarantavana miehityksenä.

Castro sai mitä halusi: pitkään Venezuela toimitti Kuuballe 12 miljoonaa litraa öljyä päivässä. Kuuba myi niistä jopa lähes 5 miljoonaa litraa maailmanmarkkinoille voitolla.

Vuosina 2003–2012 Kuuban saama hyöty on arvioitu 50 miljardin dollarin arvoiseksi. Vastineeksi Venezuela sai asiantuntija-apua erityisesti terveydenhuoltoon, kun Kuuba lähetti maahan lääkäreitään, mutta maksuna öljystä toimivat myös sotilaat, urheiluvalmentajat ja kulttuurivaikuttajat.

Samaan aikaan Venezuela laiminlöi öljyteollisuuttaan. Jalostamot ja poraamot rapistuivat, koska niiden korjaamiseen ei investoitu.

Venezuelalaiset energia-asiantuntijat varoittivat erityisesti vuosina 2011–2012, että maa on erittäin lähellä katastrofaalisia sähkökatkoja, ellei energiaverkkojen kunnossapitoon investoida rahaa.

Investointien sijaan Chávez päätti tilata rahoilla kulutustarvikkeita, kuten moottoripyöriä, jääkaappeja ja televisioita. Niillä lahjottiin puolueen kannattajia.

Chávez kuoli vuonna 2016 kuubalaisten lääkärien hoidossa Havannassa. Hänen seuraajakseen valittiin Nicolás Maduro, jota ei tunnettu niinkään valtiomiehenä vaan militanttina. Geopolitical Monitor arvelee olevan mahdollista, että Kuuban sotilastiedustelu piti Maduroa helposti manipuloitavana ja myötävaikutti hänen valintaansa.

Öljyntuotanto aleni alenemistaan ja lopulta romahti keväällä 2019, kun lähes vuosikymmentä aiemmin varoituksiin jääneet sähkökatkot kävivät toteen.

Silti Maduro jatkoi Kuuban suhteen samaa linjaa kuin edeltäjänsä. Vaikka nälänhätä kasvaa, öljyntoimitukset Kuubaan ovat jatkuneet.

Vielä vuonna 2018 Venezuela osti uutistoimisto Reutersin mukaan ulkomaista öljyä 440 miljoonalla dollarilla. Öljy vietiin suoraan Kuubaan, sillä Venezuelan omasta öljyntuotannosta ei enää riittänyt kaikkiin sovittuihin toimituksiin.

Maduro saattoi viitata kintaalla vielä Venezuelan laillisen parlamentin keväällä 2019 tekemälle päätökselle kieltää kaikki öljynvienti Kuubaan. Sen sijaan Yhdysvaltain huhtikuussa asettamat pakotteet kaikille Venezuelasta Kuubaan öljyä kuljettaville yhtiöille ovat pahempi takaisku.

Kuuballa on edelleen suuri vaikutusvalta Venezuelan politiikkaan ja kriisin ratkaisuun. Kuubalaiset agentit ja neuvonantajat ovat ympäröineet Maduron.

– Maduro elää tavallaan toisessa maailmassa. Hänellä ei juuri ole tuntoa siitä millaista ihmisten arkielämä on ja miten kansa elää, Pyhälä sanoo.

Presidentti asettaa Kuuban vaikutuksesta öljytoimitukset edelleen kansan hädän edelle. Oma lukunsa on Maduron uskonto. Presidentti uskoo intialaisen Sai Baba -gurun oppeihin ja luottaa magiaan.

Tiettävästi Madurolla on Miamissa oma maagikko ja poppamies, jonka sessiot maksavat kymmeniä tuhansia dollareita. Geopolitical Observer arvelee, että Kuuba voi käyttää vaikutusvaltaansa Maduroon epäsuorasti noitien kautta.

– Kun Sai Baba siunasi Maduron, hän sanoi, että sinä tulet voittamaan, vaikka vastoinkäymisiä tulee. Maduro katsoo, että hän on voittamaton, ottaa hän mitä riskejä tahansa, Pyhälä toteaa.

Pyhälä arvioi torstaina julkaistussa Keskisuomalaisen jutussa, että ratkaisu Venezuelan kriisiin voi olla maan asevoimien hallussa. Maduro ei luovu vallasta vapaaehtoisesti, joten vallankaappaus lienee todennäköisin ratkaisu.

Nobelistikirjailia Mario Vargas Llosa on todennut, että Venezuelan asevoimien kapinan on toistaiseksi estänyt kuubalaisten agenttien turvallisuusvalvonta kaikkialla asevoimissa. Käytännössä Venezuelan armeija on maan entisen puolustusministerin Ochoa Antichin mukaan alistettu kuubalaisten hallintaan.

Mikäli Maduron mahdollinen seuraaja ei ole chávisti, seuraukset voivat olla Kuuballe vakavat. Geopolitical Observer arvioi, että pahimmassa tapauksessa Venezuelasta voi lähteä dominoefekti, joka kaataa myös Kuuban talouden.

Pyhälä kyseenalaistaa kuubalaisten Venezuelasta imeneen hyödyn kannattavuuden pitkällä tähtäimellä.

– Venezuelan varallisuutta on valunut Kuuballe, ja samalla Venezuela on köyhtynyt aivan äärimmilleen. Kuuballe olisi parempi, jos Venezuela olisi vakaa ja varakas maa ja sillä olisi hyvä yhteistyö Kuuban kanssa, niin kuin kahdella itsenäisellä maalla voisi olla, Pyhälä toteaa.