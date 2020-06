Kuudella Trumpin kampanjatilaisuuden työntekijällä havaittu koronatartunta – Trump jatkaa kampaanjansa Oklahoman Tulsassa

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin presidentinvaalikampanjan kuudella työntekijällä on testattu koronavirustartunta, kertoo CNN. Trump jatkaa lauantaina koronaviruspandemian vuoksi keskeytynyttä vaalikampanjaansa Oklahoman osavaltiossa Tulsan kaupungissa.

– Turvallisuusmääräysten mukaisesti kampanjan henkilökunta testataan koronaviruksen varalta etukäteen. Sadoista testatuista kuudella ihmisellä testitulos oli positiivinen, ja heidän kohdallaan on aloitettu välittömästi karanteenitoimet, kampanjan viestintäpäällikkö Tim Murtaugh sanoi.

Murtaugh'n mukaan tartunnan saaneet työntekijät eivät ole lauantaina kampanjatilaisuudessa paikalla eivätkä myöskään lähellä tilaisuuteen osallistuvia. Murtaugh on aiemmin kertonut, että kaikilta kampanjatilaisuuteen saapuvilta mitataan kuume. Lisäksi jokaiselle on tarjolla kasvomaski ja käsidesiä.

Tilaisuus pidetään Tulsan BOK Centerissä ja sinne pääsee paikalle lähes 20 000 ihmistä. Tapahtumapaikan ulkopuolelle odotetaan lisää yleisöä.

Trumpin kampanjahenkilökunta on varautunut myös siihen, että joku saa koronavirustartunnan tai sairastuu muuten tilaisuudessa. Ilmoittautuneiden on pitänyt hyväksyä etukäteen pykälä, jonka mukaan Trumpin kampanja ei ole vastuussa tilaisuudessa saadusta sairaudesta. Murtaugh kertoo tämän olevan normaali pykälä tapahtumissa.

– Jos ostat lipun baseball-otteluun, lipun takana on maininta, että saatat saada osuman pallosta, jos se lentää kentältä katsomoon. Se on ihan perusasia, hän sanoo.

Oklahomassa yli 10 000 tartuntaa

Tulsan piirikunnan viranomaiset kertoivat lauantaina, että alueella oli löydetty ennätyksellinen määrä uusia tartuntoja, joita oli yhteensä 136. Edellinen ennätys oli perjantailta, jolloin uusia tartuntoja oli 125. Tulsan piirikunnan alueella on kuollut 66 ihmistä koronavirukseen liittyen.

Oklahoman osavaltion alueella raportoitiin lauantaina 331 uudesta virustartunnasta. Yhteensä tartuntoja on nyt Oklahomassa 10 037 ja virukseen liittyviä kuolemia 368. Oklahomassa on noin neljä miljoonaa asukasta, ja se kuuluu Yhdysvaltojen etelävaltioihin.

Floridassa taas uusi ennätys tartunnoissa

Yhdysvaltojen väkirikkaimpiin osavaltioihin kuuluvan Floridan terveysviranomaiset kertoivat lauantaina huolestuttavia tietoja. CNN:n mukaan uusia koronavirustartuntoja on nyt vahvistettu 4 049.

Kyseessä on jo kolmas peräkkäinen päivä, kun Floridassa on kirjattu ennätyksellinen uusien tartuntojen lukema. Floridassa on nyt yhteensä 93 797 koronavirustartuntaa. Virukseen liittyviä kuolemia on 3 147, joista uusia tapauksia on 40.

Yhdysvalloissa on koronavirukseen liittyviä kuolemia yli 120 000. Yli 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohti kuollut 367 ihmistä. Suomessa vastaava luku on Worldometer-sivuston mukaan 59.