Kuuma sauna kiinnostaa kansainvälisiä toimittajia helteestä huolimatta

Kuuma sauna kiinnosti helteestä huolimatta toimittajia kansainväliseksi mediakeskukseksi muuttuneella Finlandia-talolla Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaamisen alla. Huipputapaamisen ajaksi takapihalle on tuotu myös kylmä löylyhuone haastattelujen tekoa varten.

Tänään iltapäivällä Finlandia-talolla oli vielä rauhallista, mutta pöydät notkuivat suomalaisia herkkuja kuten mansikoita ja herneitä, kantarelleilla höystettyä salaattia, voisilmäpullia ja mustikkapiirakkaa. Ruokalistalla on myös erikoisempaa tarjottavaa kuten sirkkaleipää ja nyhtökauraa.

Pietarista Allegro-junalla saapunut toimittaja Alexander Odintsov ei rohjennut lauteille asti, mutta tutkaili kylmiä saunatiloja mielellään. Hänen mukaansa Finlandia-talo tarjoaa Vladimir Putinin ja Donald Trumpin huipputapaamiselle täydelliset puitteet.

– Tapaaminen on hyvä tilaisuus antaa toiselle kättä. Putin on todennut, että he ovat Trumpin kanssa kumppaneita. Mutta tilanne on vaikea muun muassa pakotteiden takia, sanoi valtiolliselle televisiokanavalle työskentelevä Odintsov.

Mediajärjestelyistä vastaava Vesa Häkkinen ulkoministeriöstä arvioi, että kokousta seuraamaan saapuu kaikkiaan 1 700–1 800 toimittajaa. Kyseessä on harvinainen tilaisuus markkinoida Suomen maakuvaa ja Helsingin kaupunkibrändiä.

Työskentely- ja oleskelutilat on sisustettu Marimekon kuoseilla ja Artekin huonekaluilla. Toimittajat saavat matkustaa ilmaiseksi myös joukkoliikenteessä, mistä pietarilainen Odintsov iloitsi kovasti. Illan aikana toimittajat voivat seurata paitsi kuvafeediä Trumpin saapumisesta, myös jalkapallon MM-finaalia.

Häkkisen mukaan päällimmäisenä mieliin halutaan jäävän toimivuus ja kestävä kehitys.

– Emme jaa täällä juurikaan papereita. Meillä on pädejä jaossa ja ohjelmat tulevat applikaatioihin. Täällä on käytössä biohajoavaa muovia, vesipulloja ja ruoka on suomalaista, Häkkinen luettelee.

"Onko Suomi jotenkin idän ja lännen välissä?"

Iso osa toimittajista tulee Venäjältä ja Yhdysvalloista, mutta Häkkinen kertoo antaneensa haastatteluja myös Georgiasta ja Hongkongista saapuneille toimittajille. Finlandia-talon historia vuoden 1975 Etykin huippukokouksen pitopaikkana on monien tiedossa. Historiallinen näkökulma ei kuitenkaan ollut ratkaiseva tekijä mediakeskuksen valinnassa.

– Helsingissä ei ole hirveän monta paikkaa, joissa tämänkokoisille operaatioille on tilaa. Finlandia-talolla on näistä hyvä kokemus ja taito, Häkkinen sanoo.

Paikalle saapuneet toimittajat ovat kiinnostuneita myös Suomen kansainvälisestä asemasta.

– Peruskysymys on se, että onko Suomi jotenkin idän ja lännen välissä. Tähän perusvastaus on, että kyllä me olemme puolemme valinneet. Emme ole millään harmaalla alueella vaan päinvastoin asemamme on selkeä.

Ulkoministeriö pyrkii viestimään toimittajille, että Helsinki valikoitui tapaamispaikaksi, koska Suomella on hyvät suhteet sekä Yhdysvaltoihin että Venäjään.