Kuusi syytä, miksi prinssi Andrew'n epämääräinen toiminta on niin merkityksellistä

Britannian prinssi Andrew'lla on edessään vain hankaluuksia. Hänen ystävyytensä edesmenneeseen, seksuaalirikoksista tuomittuun ja syytettyyn liikemieheen Jeffrey Epsteiniin, väitetty takavuosien epäsopiva suhteensa tuolloin alaikäiseen Virginia Giuffreen (Roberts) ja mahdollisuus joutua todistajaksi Epstein-tutkinnassa Yhdysvalloissa pitävät huolen kielteisen julkisuuden kierteestä.

Prinssin mukaan hän ei edes muista tavanneensa Giuffrea, mutta tämä väitti viimeksi maanantai-iltana BBC:n haastattelussa, että oli joutunut hyväksikäytön uhriksi ja siinä yhteydessä sukupuolisuhteeseen prinssin kanssa. Prinssi on niin ikään sanonut, että ei milloinkaan nähnyt Epsteinin käyttäytyneen epäilyttävästi.

Ongelmana on, että prinssin taannoinen katastrofaaliseksi luonnehdittu haastattelu BBC:llä johti vain uusiin kysymyksiin hänen uskottavuudestaan. Näin ollen kuningatar oli pakotettu hyllyttämään prinssin kaikista tämän julkisista tehtävistä.

Ensimmäinen syy: Jatkuvuus

Miksi kuningattaren pojan vuosien takaisilla edesottamuksilla on merkitystä? Ensinnäkin siksi, että hän on laajaa arvostusta nauttivan kuningattaren kolmanneksi vanhin lapsi eli aivan kuningasperheen ytimessä, ja siksi hänen aiheuttamansa mainehaitta voi olla merkittävä ja jopa horjuttaa kuningashuoneen asemaa.

Monarkiaa tuskin kyseenalaistetaan niin kauan kuin kuningatar Elisabet, 93, elää. Hänen kuoltuaan voivat tasavaltalaiset äänenpainot tai ainakin kuninkaallista ylellistä elämäntapaa arvostelevat näkemykset voimistua, etenkin jos kuninkaalliseen perheeseen yhdistyy epäilyjä yhteyksistä rikollisiin.

Toinen syy: Raha

Kuninkaallisissa on kyse bisneksestä ja arvokkaasta brändistä. Brand Finance -konsulttiyhtiö laski vuonna 2017 monarkian kokonaisarvoksi lähes 80 miljardia euroa. Kruunun maaomaisuuden, kiinteistöjen ja arvoesineistön, kuten taideaarteiden ja jalokivien arvoksi ilmoitettiin yhteensä noin 30 miljardia.

Samalla konsulttiyhtiö kertoi, että monarkia tuotti Britannialle kaikkiaan noin kaksi miljardia euroa vuodessa, kun siitä aiheutuneet kulut olivat noin 340 miljoonaa euroa. Kuninkaallisesta perheestä saatavaa hyötyä, mutta myös kuluja, on vaikea arvioida luotettavasti erilaisten laskentatapojen vuoksi.

Tilikaudella 2017-18 kuningashuoneen kiinteistöjen turistikierroksille, esimerkiksi Buckinghamin palatsiin ja Windsorin linnaan, ostettiin yhteensä noin 2,8 miljoonaa pääsylippua. Onkin esitetty, että kuninkaallisen perheen turismia edistävä vaikutus olisi kaikkiaan jopa satoja miljoonia vuosittain.

Kuninkaalliset ovat rikkaita. Talousjulkaisu Forbes arvioi vuonna 2016 pelkästään kuningattaren henkilökohtaisen omaisuuden arvoksi 480 miljoonaa euroa.

Kolmas syy: Suhteet

Kuninkaallista tapaamispyyntöä evätään harvoin. Kuninkaalliset avaavat ovia ja pystyvät edesauttamaan esimerkiksi liike- tai kulttuurielämän edustajia solmimaan tärkeitä kontakteja. Hovin jäsenet voivat myös antaa nimensä yritysten, organisaatioiden tai tuotteiden markkinointikäyttöön. Näissä yhteyksissä vain puhdas maine kelpaa.

Neljäs syy: Apu

Kuninkaalliset ovat erittäin vaikutusvaltaisia hyväntekeväisyydessä. Monet kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöt ovat riippuvaisia kuninkaallisista suojelijoistaan, heidän suhdetoiminnastaan ja heidän myötään saadusta myönteisestä julkisuudesta. Siksi yhdenkin kuningasperheen jäsenen nimen tahriutuminen vaikuttaa suoraan esimerkiksi vähemmistöjen tai vammaisten asemaa parantavien organisaatioiden varainhankintaan ja imagoon. Tämä oli yksi syistä, miksi prinssi Andrew hyllytettiin julkisista tehtävistään nopeasti taannoisen BBC:n haastattelun jälkeen.

Viides syy: Esimerkki

Kuninkaallinen perhe edustaa esimerkillisyyttä, jatkuvuutta ja vakautta silloinkin, kun maassa eletään kohtalon hetkiä.

Toisessa maailmansodassa silloinen kuningas Yrjö VI ja hänen puolisonsa jäivät asumaan Lontoon keskustaan Buckinghamin palatsiin natsi-Saksan jatkuvista pommituksista huolimatta. Kuningasparin jäämistä Lontooseen pidetään edelleen symbolina kuningashuoneen ryhdikkyydestä, rohkeudesta sekä moraalisesta esimerkistä ja siitä, että ne eivät horju edes hengenvaarassa.

Tällaiseen kertomukseen sopii huonosti prinssiä kohtaan esitetyt syytökset epämääräisistä suhteista epämääräisiin liikemiehiin ja epäasiallisista, jopa rikollisista teoista.

Kuudes syy: Vakaus

Britannian sisäpoliittinen tilanne on brexitin ja lähestyvien vaalien vuoksi vähintäänkin sekava, jopa kaoottinen. Maan talousnäkymät ovat näistä syistä epäselvät. Siksi kuningasperheen ympärillä käytävä skandaalinkäryinen kohu pahentaa koko sekasotkua.

Myös ulkopolitiikassa on vaikeaa. Suhde EU:hun on brexit-härdellin vuoksi määrittelemätön. Britannian hellimä ajatus erityisestä suhteesta Yhdysvaltoihin on presidentti Donald Trumpin kaudella muuttunut arvaamattomaksi. Suhde Venäjään on parhaimmillaankin viileä.