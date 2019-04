Kuva: Maailman levein lentokone nousi taivaalle ensimmäistä kertaa – siipiväli jalkapallokenttää pidempi

Yhdysvalloissa maailman levein lentokone on tehnyt ensimmäisen testilentonsa.

Avaruusalan yritys Stratolaunch Systemsin koneessa siipien kärkiväli on 117 metriä eli pidempi kuin jalkapallokenttä. Esimerkiksi Airbusin A380-matkustajakoneen siipien kärkiväli on hieman alle 80 metriä. Jättikoneessa on kaksi runkoa ja kuusi Boeing 747 -moottoria.

Testilento toteutettiin lauantaina Mojaven aavikolla Kaliforniassa, ja se kesti noin kaksi ja puoli tuntia. Kone kävi lennon aikana 5 182 metrin korkeudessa.

Koneen on tarkoitus kuljettaa avaruuteen raketti, joka puolestaan lähettää satelliitteja avaruuteen. Pyrkimyksenä on kehittää perinteistä laukaisua edullisempi tapa lähettää satelliitteja avaruuteen, kun vastaisuudessa siihen tarvittaisiin vain pitkä kiitotie.