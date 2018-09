Kuvarsarja Florence-myrskyn tuhoista: äiti ja vauva saivat surmansa puun kaaduttua talon päälle, tulva saartoi taloja

Pohjois-Carolinan rannikolla sijaitsevasta New Bernin kaupungista jouduttiin eilen pelastamaan satoja ihmisiä, koska he jäivät mottiin tulvan vangiksi Florence-myrskyn rantauduttua. Veden pinta on noussut jopa kolme metriä.

Noin 30 000 asukkaan kaupunki sijaitsee kahden joen risteyskohdassa.

Florence on heikentynyt trooppiseksi myrskyksi mutta on silti edelleen vaarallinen. Tuulet ovat heikentyneet niin, että tuulenvoimakkuus on enää enimmillään 110 kilometriä tunnissa. Florencen ennustetaan aiheuttavan Pohjois- ja Etelä-Carolinaan erittäin pahoja tulvia ja merenpinnan hengenvaarallista nousua.

Toistaiseksi viiden ihmisen on vahvistettu kuolleen myrskyssä.

Evakuointimääräyksiä on annettu Carolinojen lisäksi Virginiassa. Ne koskevat yhteensä noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Miljoonia muitakin ihmisiä elää alueilla, joihin myrsky saattaa vielä iskeä.

Sähköt ovat Pohjois- ja Etelä-Carolinassa poikki yli 900 000 taloudelta.