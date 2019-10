Kymmenet saaneet surmansa Turkin hyökättyä Syyriaan, kertoo tarkkailujärjestö

Ainakin 29 kurditaistelijaa ja kymmenkunta siviiliä on saanut surmansa sen jälkeen, kun Turkki aloitti hyökkäyksensä Syyrian pohjoisosiin, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

Turkki hyökkäsi Syyrian pohjoisosiin sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump veti maansa joukot pois alueelta.

BBC:n mukaan järjestö on aiemmin kertonut ainakin 17 Turkki-myönteisen syyrialaiskapinallisen saaneen surmansa. Myöhemmin järjestö päivitti uhrilukua ja kertoi vielä seitsemän kapinallistaistelijan kuolleen, kun kurdijoukot valtasivat takaisin kylän Tal Abyadin alueella.

Kuolleiden joukossa oli järjestön mukaan yksi Turkin armeijan sotilas. Turkki vahvisti tänään aamulla, että hyökkäyksien alkamisen jälkeen yksi turkkilaissotilas on saanut surmansa. Turkin puolustusministeriö kertoi samalla myös kolmen sotilaansa haavoittuneen.

Syrian Observatory for Human Rights -järjestö kertoo myös, että yli 60 000 ihmistä on joutunut pakenemaan Turkin hyökkäyksen alta. Kansainvälisen hätäapujärjestön IRC:n edustaja Misty Buswell on kertonut BBC:n mukaan, että jatkuessaan hyökkäys voisi pakottaa 300 000 ihmistä lähtemään kodeistaan.

Yhdysvaltain kongressissa vaaditaan vastatoimia

Ainakin 29 republikaaniedustajaa vaatii Yhdysvaltain edustajainhuoneessa Turkin-vastaisten pakotteiden asettamista, kertoo kongressiedustaja Liz Cheney tiedotteessa.

– Presidentti (Recep Tayyip) Erdoganin ja hänen hallintonsa on kohdattava vakavat seuraukset armottomasta hyökkäyksestään kurdiliittolaisia vastaan pohjoisessa Syyriassa. Kurdit kärsivät tuhansia uhreja Isisin-vastaisessa taistelussa ja auttoivat meitä puolustamaan kotimaatamme, Cheney kertoo tiedotteessa.

– Jos Turkki haluaa, että sitä kohdellaan kuin liittolaista, on sen alettava käyttäytyä liittolaisen tavoin, hän jatkoi.

Senaatissa republikaanisenaattori Lindsey Graham ja demokraattisenaattori Chris Van Hollen ovat ryhtyneet myös vastaavanlaisiin toimiin.

Trump on itse pyytänyt yhdysvaltalaisdiplomaatteja toimimaan välittäjinä neuvotteluissa Turkin ja Syyrian kurdiryhmien välillä. Asiasta on kertonut Yhdysvaltain hallinnon nimettömänä pysyttelevä lähde uutistoimisto AFP:lle.

Lähteen mukaan presidentti on pyytänyt virkamiehiään etsimään keinoja, joiden avulla saavutettaisiin tulitauko Turkin ja Syyrian kurdien välille.

Trump esitti ajatuksen aiemmin jo Twitterissä, jossa hän pohti, että välittäjän rooli voisi olla yksi kolmesta vaihtoehdosta, jolla Yhdysvallat vastaa Turkin toimiin. Muita vaihtoehtoja Trumpin mukaan olisivat talouspakotteet tai Turkin hyökkäykseen vastaaminen sotilaallisin keinoin.

Trumpin sietorajaa ei ole ylitetty

AFP:n virkamieslähteen mukaan Turkki ei ole toimillaan vielä ylittänyt rajaa, jossa Trump puuttuisi tilanteeseen kovilla keinoilla, esimerkiksi talouspakotteilla. Tällainen raja kulkee lähteen mukaan sotarikoksissa, kuten etnisessä puhdistuksessa tai siviileihin kohdistuvissa iskuissa.

– Tätä tarkkailemme tällä hetkellä. Emme ole saaneet tällaisista toimista toistaiseksi näyttöä, hallinnon lähde kertoi.

Trump on perustellut joukkojen vetämistä Syyrian kurdialueelta sillä, että Yhdysvaltojen on irtauduttava "loputtomista sodista". Yhdysvallat oli aiemmin tehnyt alueella yhteistyötä kurdijoukkojen kanssa taistelussa äärijärjestö Isisiä vastaan.

Yhteistyö on hiertänyt Turkkia, jonka mielestä kurdien järjestö YPG on sille turvallisuusuhka. YPG:lla on yhteyksiä Turkissa toimivaan kurdien sissijärjestö PKK:hon, jonka muun muassa EU ja Turkki ovat määritelleet terroristijärjestöksi.

EU käsittelee vastatoimia ensi viikolla

Ranskan eurooppaministeri kertoi tänään, että EU:n Turkin-vastaiset pakotteet on nostettu pöydälle.

– Tietenkin ne ovat pöydällä, Amelie de Montchalin kertoi ranskalaiselle radiokanavalle.

Hänen mukaansa mahdollisia vastatoimia Turkin hyökkäykselle käsiteltäisiin Euroopan neuvoston kokouksessa ensi viikolla.

YK:n turvallisuusneuvosto käsitteli Turkin ja Syyrian kurdien tilannetta jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Viiden Euroopan maan esitys, joka vaati Turkkia lopettamaan hyökkäyksensä, torpattiin kuitenkin neuvostossa.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on kuitenkin ilmaissut syvän huolensa viime päivien tapahtumista.

– Tällä hetkellä meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta tilanne ei kärjisty enempää. Totta kai olen huolissani, Guterres sanoi lehdistötilaisuudessa Kööpenhaminassa.