Kymmenettuhannet kokoontuneet hallitusta tukeviin mielenosoituksiin Iranissa – "Tarjoamme veren suonistamme"

Iranissa kymmeniätuhansia ihmisiä on kokoontunut hallitusta tukeviin mielenosoituksiin, kertoo maan televisio. Mielenosoituksia järjestetään useissa eri kaupungeissa.

– Johtaja, olemme valmiita, huusivat väkijoukot televisiossa näytetyissä kuvissa.

– Tarjoamme veren suonistamme johtajallemme, huusivat toiset.

Ihmiset marssivat ainakin Ahvazin, Kermanshahin ja Gorganin kaupungissa. He heiluttivat Iranin lippuja ja kantoivat korkeimman hengellisen johtajan ajatollah Ali Khamenein kuvia.

Iranissa on vajaan viikon ajan ollut mielenosoituksia, joissa on kuollut yli 20 ihmistä. Satoja on pidätetty. Liikehdintä alkoi vastalauseena heikolle talouskehitykselle, mutta myös poliittisten johtajien erovaatimuksia on kuultu.

Khamenei syytti eilen ulkomaisia vihollisia mielenosoituksista.

EU:n ulkoministeri Federica Mogherini vaati myöhään eilen antamassaan lausunnossa kaikkia asianosaisia pidättäytymään väkivallasta. Ihmishenkien menetyksiä ei hänen mukaansa voida hyväksyä.