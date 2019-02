Kysely: Viron keskustapuolue kärjessä viikko ennen vaaleja

Virossa keskustapuolue on tuoreen kyselyn mukaan matkalla suurimmaksi puolueeksi ensi sunnuntain vaaleissa. Yleisradioyhtiö ERR:n teettämässä kyselyssä keskustaa kannatti 28 prosenttia vastaajista. Opposition reformipuolue on kakkossijalla neljän prosenttiyksikön päässä keskustasta. Kahden suosituimman puolueen välimatka on kaventunut selvästi vuodenvaihteen luvuista.

Kolmanneksi suurimmaksi ryhmäksi parlamenttiin on nousemassa oikeistopopulistien Ekre-puolue noin 17 prosentin kannatuksella. Myös sen kannatus on laskenut yli 20 prosentin suosioluvuista vaalien lähestyessä. Puolueesta on kuitenkin tulossa vaalien suurin voittaja, sillä edellisissä vaaleissa puolueen kannatus jäi vielä kahdeksaan prosenttiin.

Keskustapuolueen nykyisiä hallituskumppaneita sosiaalidemokraatteja ja Isänmaa-puoluetta kannattaa kumpaakin noin 10 prosenttia vastaajista. Kaikki muut puolueet ovat jäämässä alle viiden prosentin äänikynnyksen ja siten ulos parlamentista.

Ennakkoäänestys ja sähköinen äänestäminen ovat Virossa ja ulkomailla jo käynnissä. Sähköisesti äänensä oli maanantaihin puoleenpäivään mennessä antanut jo lähes 126 000 äänioikeutettua. Sähköinen äänestäminen jatkuu vaalipäivään saakka, ja perinteinen ennakkoäänestys päättyy keskiviikkona.

Sähköisen äänestyksen erikoisuuksiin kuuluu se, että toisiin ajatuksiin tullut äänestäjä voi myös vaihtaa kantaansa jo kerran äänestettyään.

Jutussa on käytetty lähteenä myös uutistoimisto BNS:ää ja Viron keskusvaalilautakuntaa.