Kyynelehtivä rauhannobelisti Malala puhui Pakistanin tv:ssä, tapasi pääministerin

Maailman nuorin Nobelin rauhanpalkinnon saaja Malala Yousafzai saapui torstaina nelipäiväiselle vierailulle synnyinmaahansa Pakistaniin. Malala tapasi maan pääministerin Shahid Khaqan Abbasin ja piti tämän virka-asunnolta televisioidun tunteellisen puheen. Malala pyyhki kyyneliä silmistään ja sanoi, että on toiveiden täyttymys palata Pakistaniin. Hän myös ylisti kotiseutunsa Swatin laakson kauneutta.

Myöhemmin Malala vastaanotti yleisökysymyksiä.

– Meillä on upeita naisia, Malala sanoi valtiontelevisiossa ja kannusti ihmisiä sekä opiskeluun että kriittiseen ajatteluun.

Hän toivoi pakistanilaisten puhaltavan yhteen hileen ja korosti kansan ykseyden koituvan kaikkien hyödyksi.

Malala on matkalla vanhempiensa kanssa. Vierailun aikataulu pidetään salassa turvallisuussyistä.

20-vuotias Malala saapui Pakistaniin nyt ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun joutui vuonna 2012 Talebanin asemiehen uhriksi ja haavoittui vakavasti.

Malalasta on tullut maailmalla ihmisoikeuksien symboli ja tyttöjen koulutuksen puolestapuhuja, mutta hänen kotimaassaan suhtautuminen on kaksijakoista. Osa katsoo, että Malala on länsivaltojen asialla tarkoituksenaan nolata synnyinmaansa.

Talebanilta ei tuoreeltaan ole kuultu julkilausumaa suhtautumisesta vierailuun.

Puhui tyttöjen koulutuksen puolesta jo 11-vuotiaana

Malala aloitti tyttöjen koulutuksen puolesta puhumisen ollessaan vain 11-vuotias. Hän kirjoitti tuolloin nimimerkin takaa BBC:lle blogia elämästään Talebanin vallan alla Swatin laaksossa.

Vuonna 2007 islamistimilitantit ottivat alueen haltuunsa. Tämän jälkeen sharia-lakia rikkoneita ruoskittiin julkisesti ja vastustajia murhattiin. Lisäksi naisia kiellettiin menemästä markkinoille ja tyttöjä kouluun.

Asemies nousi Malalan koulubussiin Swatin laaksossa vuonna 2012, kysyi häntä nimeltä ja sen jälkeen ampui häntä päähän. Hän sai hoitoa Britanniassa.

Malala sai Nobelin rauhanpalkinnon 17-vuotiaana vuonna 2014.

Hän opiskelee Oxfordin yliopistossa ja puhuu edelleen aktiivisesti tyttöjen koulutuksen puolesta.