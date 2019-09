Lääkärit ilman rajoja -järjestö syyttää WHO:ta ebolarokotteen säännöstelystä

Avustusjärjestö Lääkärit ilman rajoja syyttää Maailman terveysjärjestö WHO:ta ebolarokotteen säännöstelystä Kongon demokraattisessa tasavallassa. Maassa yli 2 100 ihmistä on kuollut ebolaan viimeisimmän epidemian aikana.

Lääkärit ilman rajoja -järjestö sanoi lausunnossaan, että yksi suurimmista ongelmista on, että WHO säännöstelee rokotteiden saatavuutta ja että liian harva riskialttiina oleva ihminen on suojattu virukselta.

Järjestö vaatii riippumattoman komitean perustamista, jotta tiedonkulun läpinäkyvyys voitaisiin taata.