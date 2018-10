Lääketieteen Nobel-palkinnon jakaa kaksi syöpätutkijaa

Fysiologian ja lääketieteen Nobel-palkinnon saavat tänä vuonna kaksi tutkijaa syövän hoitoon liittyvästä tutkimuksesta. He ovat yhdysvaltalainen James P. Allison ja japanilainen Tasuku Honjo.

He ovat kehittäneet uuden menetelmän, jolla ihmisen immuunipuolustusta voidaan käyttää hyväksi syövän hoidossa. Allison on vuodesta 2012 toiminut professorina Texasin yliopistossa Houstonissa. Honjo on vuodesta 1984 ollut professorina Kioton yliopistossa.

Palkinnon myöntää Ruotsin Karoliininen instituutti Tukholmassa.

Seuraava Nobel-julkistus odottaa huomenna, jolloin jaetaan fysiikan Nobel. Myös kemian ja rauhan Nobelit jaetaan tällä viikolla. Taloustieteen Nobel jaetaan ensi maanantaina.