Lähes 10 000 ihmistä yrittänyt päästä Turkista Kreikkaan vuorokauden aikana, kertoo lähde

Lähes 10 000 ihmistä on yrittänyt ylittää rajan Turkista itäiseen Kreikkaan vuorokauden aikana, kertoo kreikkalainen hallituslähde uutistoimisto AFP:lle. Lähteen mukaan yli 9 900:aa ihmistä estettiin ylittämästä laittomasti rajaa varhaisen lauantaiaamun ja varhaisen sunnuntaiaamun välisenä aikana.

Uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoi aiemmin tänään, että rajalle saapui sunnuntaiaamuna tuhansia ihmisiä lisää. Ainakin 2 000 ihmistä, mukaan lukien lapsia ja naisia, saapui rajalle Istanbulista, rajalla paikan päällä oleva toimittaja kertoi. Ryhmässä oli ihmisiä niin Afganistanista, Syyriasta kuin Irakistakin.

YK:n siirtolaisuusjärjestö IOM on puolestaan kertonut, että Turkin Kreikan-vastaiselle rajalle oli jo lauantai-iltaan mennessä kerääntynyt noin 13 000 EU:hun pyrkijää. Joukossa oli perheitä pienten lasten kanssa. IOM:n Turkin-operaation johtaja Lado Gvilava on kuitenkin kertonut tiedotteessa, että valtaosa liikkeelle lähteneistä on nuoria miehiä.

IOM kertoi myös nähneensä ryhmiä, joiden koko vaihtelee kymmenistä ihmisistä jopa yli 3 000:een. Järjestö on seurannut siirtolaisten liikkeitä Istanbulista saakka ja tarjonnut humanitaarista apua haavoittuvimmassa asemassa oleville. Järjestön työntekijät kertoivat, että lukuisia täyteen ahdettuja busseja oli lähdössä pitkin lauantai-iltaa Istanbulista raja-alueelle.

Turkin hallitus on kertonut huomattavasti suurempia lukemia. Turkin sisäministeri Süleyman Soylu kertoi sunnuntaiaamuna Twitterissä, että Edirnen rajanylityspaikan kautta olisi poistumassa yli 76 300 ihmistä.

Erdogan vahvisti eilen, että Turkki on avannut rajansa

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan vahvisti lauantaina, että Turkki on avannut rajansa pakolaisille. Erdoganin mukaan Turkki ei enää pysty huolehtimaan uusista Syyriasta saapuvista pakolaisista.

Rajalle jumiutuneet siirtolaiset ottivat lauantaina yhteen Kreikan rajavartioiden ja poliisin kanssa.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi lauantaina, että EU seuraa huolestuneena siirtolaisten kerääntymistä Kreikan ja Bulgarian Turkin-vastaisille rajoille.

Erdoganin ja Putinin kanssa keskustellut Macron vaati pysyvää tulitaukoa

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on vaatinut Turkkia ja Venäjää saamaan aikaiseksi pysyvän tulitauon Syyrian Idlibin maakuntaan. Elysee-palatsin mukaan Macron keskusteli asiasta puhelimessa sekä Erdoganin että Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.

Elysee-palatsin julkaiseman lausunnon mukaan Macron myös esitti virkaveljilleen syvän huolensa Idlibin humanitaarisesta tilanteesta sekä varoitti terroristiryhmien levittäytymisen riskistä.

Myös Erdoganin kansliasta kerrottiin presidentin keskustelusta Macronin kanssa. Kanslian mukaan Erdogan sanoi Macronille, että Nato-maa Turkki haluaa nähdä selvää ja konkreettista tukea Natolta ei vain sanoina vaan myös tekoina. Erdogan myös varoitti, että humanitaarinen kriisi syvenee, jos hallituksen iskuja Syyriassa ei lopeteta.

Macron sekä Saksan liittokansleri Angela Merkel ovat vaatineet huippukokousta Erdoganin ja Putinin kanssa Syyrian kriisin ratkaisemiseksi.

Ainakin 26 Syyrian hallinnon sotilasta kuoli lauantaina Turkin lennokki-iskussa Luoteis-Syyriassa, kertoi Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights. Turkin presidentti Erdogan oli uhannut aikaisemmin päivällä kostaa turkkilaisten sotilaiden kuoleman Syyriassa.

Yhteensä 34 turkkilaissotilasta kuoli aiemmin Syyrian Idlibiin tehdyissä ilmaiskuissa.