Lähes 260 ihmistä on kuollut Kiinassa koronavirukseen, sairastuneiden määrä lähenee 12  000:ta – Paikallisvirkamies: Jos tiukkoihin rajoitustoimiin olisi ryhdytty aiemmin, tilanne olisi nyt parempi.

Kiinassa yhteensä 259 ihmistä on kuollut koronavirukseen. Viruksen ydinalueella Hubein maakunnan viranomaiset kertoivat aikaisin lauantaina, että uhriluku oli kasvanut yli 40:llä.

Todettujen tartuntojen määräksi maa kertoo lähes 11 800. Koko maassa tartuntojen määrän kerrotaan nousseen perjantaista yli kahdella tuhannella. Hubein maakunnan tuoreet tiedot kertovat yli 1 300 uudesta tartunnasta.

Kiina on viimeisen viikon aikana raportoinut päivittäin nousevista kuolleiden sekä todettujen tartuntojen määristä. Ensimmäiset tiedot uudesta koronaviruksesta saatiin Hubeissa sijaitsevasta Wuhanin miljoonakaupungista joulukuun lopulla.

Kiinassa valtaa pitävän kommunistisen puolueen wuhanilainen edustaja sanoi perjantaina, että paikalliset viranomaiset toimivat liian hitaasti viruksen leviämisen estämisessä.

– Jos tiukkoihin rajoitustoimiin olisi ryhdytty aiemmin, tilanne olisi nyt parempi, Ma Guoqiang sanoi kiinalaisen CCTV-televisiokanavan mukaan.

Kiinan keskushallinto turvautui massiivisiin, kokonaisia kaupunkeja koskeviin eristyspäätöksiin vasta viime viikolla.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Kiinassa kansalaisten kritiikki ja turhautuminen on kohdistunut toistaiseksi lähinnä Wuhanin ja Hubein maakunnan paikallisviranomaisiin. Tyytymättömyydestä voi kuitenkin saada vielä osansa myös presidentti Xi Jinping, joka on kutsunut leviävää virusta demoniksi, jonka maa pystyy kukistamaan.

Myös Suomi kehottaa välttämään Hubeita

Maailman terveysjärjestö WHO julisti torstaina uuden koronaviruksen leviämisen kansainväliseksi terveysuhaksi. Virusta on tavattu Kiinan lisäksi yli 20 maassa. WHO ei kuitenkaan toistaiseksi suosittanut matkustuskieltoja.

Sen sijaan lukuisat maat ovat sittemmin neuvoneet kansalaisiaan välttämään Kiinaan matkustamista. Myös Suomen ulkoministeriö päivitti perjantaina Kiinaa koskevaa matkustustiedotettaan. Sen mukaan matkustamista Wuhanin kaupunkiin sekä muualle Hubein maakuntaan tulee välttää.

Monet lentoyhtiöt, mukaan lukien Finnair, ovat kertoneet keskeyttävänsä lennot Kiinaan.

Kiina arvosteli perjantaina Yhdysvaltoja siitä, että maa oli kehottanut amerikkalaisia karttamaan Kiinaa ja kehottanut siellä olevia lähtemään koronaviruksen takia.

– Tietyt Yhdysvaltain viranomaisten sanat ja teot eivät ole todenperäisiä eivätkä sopivia, sanottiin Kiinan ulkoministeriön tiedottajan lausunnossa.