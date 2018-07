Lähes 40 löydetty kuolleena Thaimaan Phuketin laivaturman jäljiltä

Thaimaan Phuketissa pelastajat olivat perjantai-iltaan mennessä löytäneet jo lähes neljänkymmenen ihmisen ruumiit torstain laivaturman jäljiltä. Pelastusliivit yllä olevia vainajia on löydetty useiden kilometrien päästä haveripaikalta.

Sukeltajat kertovat myös nähneensä yli kymmenen ihmisen ruumiit uponneen laivan sisätiloissa. Pelastajien oli tarkoitus yrittää niiden noutamista myöhemmin.

Koh Rachan snorklauskohteesta Phuketiin matkalla ollut Phoenix-alus joutui torstaina voimakkaaseen myrskyyn, ja viisimetrisiksi kuvaillut aallot kaatoivat sen. Merelle oli annettu myrskyvaroitus, mutta useat alukset uhmasivat kovaa merenkäyntiä. Aluksen lähtiessä satamasta sään kerrotaan olleen hyvä.

Sairaalaan kiidätettiin perjantaina ainakin yksi matkustaja, joka oli ollut vedessä koko yön. Hänen tilastaan ei ollut tietoa. Kaikkiaan 37 ihmistä on saanut sairaalahoitoa, kertoo BBC.

Thaimaan laivaston upseerin mukaan 18 ihmistä oli perjantai-iltana edelleen kateissa.

Kolmikantisen aluksen kyydissä oli 105 ihmistä, joista viitisenkymmentä saatiin pelastettua torstaina. Valtaosa aluksen kyydissä olleista matkailijoista oli tiettävästi kiinalaisia. Lisäksi aluksella oli turistioppaita sekä paikallinen miehistö, kertoo CNN.

Thaimaan laivaston mukaan laiva on vajonnut 40 metrin syvyyteen. Alus upposi muutaman kilometrin päähän Koh Hen saaresta Phuketin eteläpuolella. Saari on tunnettu koralleistaan ja on suosittu päivämatkakohde Phuketista.

Syytteet laivan omistajaa ja kapteenia vastaan

Pelastustyöt jatkuivat edelleen perjantaina ja muun muassa helikopterit tarkkailivat merialuetta. Toiveet eloonjääneiden löytymiseksi olivat kuitenkin käymässä vähiin.

– En todellakaan tiedä, kuinka moni selviää hengissä, sanoi vakavailmeinen Phuketin kuvernööri Noraphat Plodthong toimittajille.

Torstain turma alkoi perjantaina näyttää yhdeltä pahimmista veneturmista Thaimaassa viime vuosien aikana.

Thaimaan sotilashallinto on määrännyt tutkimuksen siitä, miksi alus lähti merelle säävaroituksista huolimatta. Poliisi sanoo, että se aikoo nostaa syytteet laivan kapteenia ja omistajaa vastaan.

Myös useat muut alukset joutuivat merihätään myrskyssä, mutta niiden kaikkien matkustajat pelastettiin. Yhdellä myrskyssä kaatuneella aluksella oli pääasiassa eurooppalaisia turisteja.

Lähestyvä monsuunikausi tuo mukanaan rankkasateita ja myrskyjä alueelle.

Turmasta selvinneet pelkäsivät, että useita jäi loukkuun veneen alimmalle kannelle sen kaatuessa. Kiinan ulkoministeriön mukaan maa on lähettänyt ryhmän alueelle ottamaan osaa operaatioon. Jopa kolmannes Thaimaassa vuosittain vierailevista turisteista on kiinalaisia.