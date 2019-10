Lähes 40 ruumista löytyi kontista Britanniassa, kuljettaja pidätetty

Britannian poliisi on löytänyt 39 ruumista rekan kontista Essexissä, kertoo BBC. Poliisi on pidättänyt rekan pohjoisirlantilaisen kuljettajan, 25-vuotiaan miehen, epäiltynä murhasta.

Ruumiit löytyivät aamuyöllä Watergladen teollisuusalueelta Graysin kaupungista Lontoon itäpuolelta.

Sky Newsin mukaan ainakin yksi kuolleista on teini-ikäinen, muut ilmeisesti aikuisia.

Rekan epäillään tulleen Britanniaan lauantaina Holyheadissa Walesissa ja lähteneen alun perin matkaan Bulgariasta.

– Tämä on traaginen tapaus, jossa suuri määrä ihmisiä on menettänyt henkensä. Tutkimuksemme ovat käynnissä sen selvittämiseksi, mitä on tapahtunut, Essexin poliisi sanoo lausunnossaan.