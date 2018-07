Lähteet: Saksan sisäministeri tyytymätön Merkelin ja EU:n siirtolaissopimukseen

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin hallituskumppanin CSU:n puheenjohtaja ja sisäministeri Horst Seehofer on tyytymätön Merkelin ja EU:n siirtolaissopimukseen, kertovat CSU:n lähteet.

EU-maat saivat perjantaina aikaan sovun siirtolaiskeskusten perustamisesta Välimeren rannalle.

Merkel ilmoitti jälkeenpäin sopineensa lisäksi erikseen Espanjan ja Kreikan kanssa turvapaikanhakijoiden palauttamisesta. Samankaltaiset sopimukset on hallituskumppaneille lähetetyn asiakirjan mukaan saatu aikaan myös useiden muiden EU-maiden kanssa.

Jos CSU jättää hallituksen, Merkelin hallitus voi hajota.

Seehofer on lähteiden mukaan kertonut muille puolueensa johtohenkilöille keskustelleensa Merkelin kanssa lauantaina. Keskustelulla ei Seehoferin mukaan kuitenkaan ollut vaikutusta hänen suunnitelmiinsa käännyttää siirtolaisia heti rajalla, jos heidät on jo rekisteröity muualla EU:ssa.

Merkel on taistellut poliittisesta kohtalostaan hallituskumppani CSU:n kanssa, joka on viikkoja vaatinut tiukempaa siirtolais- ja turvapaikkakäytäntöä. CSU on joutunut perinteisen konservatiivisessa Baijerissa ahtaalle äärioikeistolaisen, maahanmuutto- ja islaminvastaisen AfD:n kannatuksen noustessa. Baijerin osavaltiovaalit pidetään lokakuussa. Viime syksyn vaaleissa AfD nousi ensimmäisen kerran liittopäiville.

Hallituksen kohtaloa pohditaan kahdessa kaupungissa

Hallituksen kohtalo on esillä kahdessa eri kaupungissa, sillä Merkelin CDU on koolla Berliinissä ja CSU Münchenissä.

CSU:n mahdollisen ulosmarssin jälkeen spekulaatioissa on ollut esillä eri vaihtoehtoja. Niiden mukaan Merkelin hallitus voisi jatkaa työtään ilman CSU:ta, löytää uuden hallituskumppanin tai edessä olisivat uudet liittopäivävaalit, kertoo uutistoimisto DPA.

Saksaan saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt tämän vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana viidenneksen verrattuna viime vuoteen.

Tuoreen mielipidemittauksen perusteella kaksi kolmannesta baijerilaisista kannattaa edelleen Merkelin pyrkimystä yhteiseurooppalaiseen ratkaisuun.