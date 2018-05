Lähteet: Trump haluaa Pentagonin selvittävän USA:n Etelä-Koreassa olevien joukkojen mahdollista vähentämistä

New York Timesin tietojen mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt puolustusministeriö Pentagonin pohtimaan mahdollisia keinoja Etelä-Koreassa olevien Yhdysvaltain joukkojen vähentämiseksi. Lehdelle asiasta kertoneiden lähteiden mukaan joukkojen mahdollinen vähentäminen ei kuitenkaan ole tarkoitettu neuvotteluvaltiksi Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin välisiin neuvotteluihin. Kaksikon on määrä tavata lähiviikkoina.

Trump on aiemmin ilmaissut halunsa vetää joukkoja pois Etelä-Koreasta. Etelä-Korea puolestaan toisti aiemmin tällä viikolla, että Yhdysvaltojen joukkoja tarvitaan edelleen Etelä-Koreassa.

Yhdysvalloilla on tällä hetkellä 28 500 sotilasta Korean niemimaalla, New York Times kertoo. Joukkojen läsnäololla on jo vuosia ollut lähinnä symbolinen merkitys, lehti myös kirjoittaa.