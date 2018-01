Lähteet WP:lle: Oikeusministeriö tutkinut kuukausia McCaben toimia Clintonin sähköpostijupakkaan liittyen

Washington Postin tietojen mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriön laillisuusvalvonnasta vastaava Michael Horowitz on kuukausien ajan tutkinut liittovaltion poliisin FBI:n apulaisjohtajana toiminutta Andrew McCabea . Lähteiden mukaan Horowitz on tutkinut, miksi McCabella vaikuttaa kestäneen useita viikkoja reagoida Hillary Clintonin sähköpostijupakkaan.

Lähteiden mukaan McCabe sai tiedon demokraattien presidenttiehdokkaana olleen Clintonin avustajan miehen koneelta löydetyistä sähköposteista kolme viikkoa ennen kuin hän toimi asian suhteen. Keskeinen kysymys tutkinnassa on, aikoiko McCabe tai joku muu FBI:ssä ryhtyä toimiin asian suhteen vasta vaalien jälkeen, lähteet kertovat. On epäselvää, onko tutkinnassa tultu mihinkään lopputulokseen.

Sekä FBI että Horowitzin tiedottaja kieltäytyivät kommentoimasta asiaa lehdelle. McCabe ei vastannut lehden kommenttipyyntöön.

FBI:n sittemmin erotettu johtaja James Comey ilmoitti lokakuussa aloittavansa uudelleen tutkimukset demokraattien presidenttiehdokkaana tuolloin olleen Clintonin sähköposteista. Aivan vaalien kynnyksellä FBI ilmoitti, ettei ollut löytänyt sähköposteista mitään raskauttavaa.

Lähteet: McCabe keskusteli tutkinnasta FBI-johtajan kanssa ennen eroaan

Useat mediat raportoivat maanantaina, että McCabe on eronnut virastaan FBI:n apulaisjohtajana. Washington Postin tietojen mukaan McCabe tapasi ennen eroilmoitustaan FBI:n johtajan Christopher Wrayn , jonka kanssa hän keskusteli meneillään olevasta oikeusministeriön tutkinnasta.